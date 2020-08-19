Трамп назвал «большой фальшивкой» доклад о «российском вмешательстве»

Вашингтон, 19 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад Сената о «российском деле» доказал отсутствие у него связей с РФ в преддверии выборов 2016 года.

На брифинге для журналистов в Аризоне Трамп напомнил, что ранее сенатор Марко Рубио «сказал, что Дональд Трамп не имел ничего общего с Россией».

При этом сам доклад глава Белого дома считает фальшивкой.

«Большая фальшивка. Доклад каких-то политиков на другой стороне… Что было в докладе? Не знаю. Но я знаю одну вещь, которая была в докладе: Дональд Трамп абсолютно никакого отношения не имеет к России», — подчеркнул американский президент.

Напомним, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал доказательства того, что «Россия помогла Дональду Трампу стать президентом США», длилось почти два года. Оно обошлось федеральному бюджету в 30 миллионов долларов и закончилось полным провалом. Мюллеру не удалось найти никаких следов координации Трампа и Москвы в преддверии выборов.

В апреле президент России Владимир Путин, комментируя предварительные итоги расследования, назвал их абсолютно предсказуемыми. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что «Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США».

Во вторник комитет Сената США по разведке опубликовал последнюю часть доклада.