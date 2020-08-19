Астролог Тамара Глоба предупредила о повышенной опасности при новолунии

Москва, 19 августа. Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать от новолуния во Льве, которое наступит 19 августа в 5.40 на восходе Солнца и Луны. Соответствующий пост она разместила в Instagram.

Как отмечает астролог, новый лунный месяц продлится до 17 сентября 2020 года. По ее словам, новолуние всегда открывает новые возможности и привлекает в жизнь интересные события.

Специалист пишет, что первая неделя после новолуния подходит для различных начинаний: новой стрижки, принятия важных решений, творчества, отдыха и науки. При этом она подчеркивает, что это не значит, что в течение всего лунного месяца людям будет сопутствовать удача.

«Не стоит забывать, что дни 27 и 28 августа, а для северо-западных регионов — западнее Санкт-Петербурга — 28 и 29 августа — это дни повышенной аварийности», — предупредила Тамара Глоба.

Ранее астролог Яна Ваганова в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала, кому будет сопутствовать удача в середине августа. Она отметила, что к середине этой недели концентрация неприятностей заметно понизится, а 21 августа будет одним из самых благоприятных дней с начала месяца.

До этого она отмечала, что в середине августа Марс, Солнце и Меркурий будут находиться в нестабильном положении. Данная комбинация несет в себе много сюрпризов со знаком минус. Она призывает не ввязываться в авантюры в это время.