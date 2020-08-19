Украинский писатель Дроздов возмутился «быдлячеством» патриотов в стране

Киев, 19 августа. На Украине хотят, чтобы в стране жило быдло, а любые искренние слова, которые ты скажешь, сразу «тянут» на раскольничество или разжигание вражды. Об этом в эфире «Апостроф TV» заявил писатель и телеведущий Остап Дроздов.

«Все в этой стране хотят, чтобы жило быдло, которое будет соглашаться на быдляческие условия, на сосуществования с быдляческим соотечественником», — заявил Дроздов.

Вторая же часть населения, по его словам, должна быть «затюканной».

«Таких никаких людей, как украинские патриоты, я нигде не видел», — подчеркнул писатель.

Отметим, с мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В связи с этим в стране переименовали множество городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР. Борьба с наследием СССР превратилась в борьбу со всем русским. Часто из-за этого возникают спорные и откровенно странные ситуации.

К примеру, на прошлой неделе писательница, националистка Лариса Ницой в эфире «4 канала» пришла в бешенство от украинцев, которые до сих пор считают, что главный порт Украины — Одессу основала Екатерина II. Она обвинила российскую императрицу в воровстве этого города, а также объявила, что его якобы основал некий украинский магнат по фамилии Коцаба еще в XV веке. Националистка обратила внимание, что жители города и другие украинцы якобы сильно заблуждаются и попросту не знают исторических фактов о своей стране.

В очередном приступе русофобии Ницой также набросилась на украинских артистов, которые выступают в Одессе на городских праздниках. Она раскритиковала музыкантов и актеров за их номера и обращения к одесситам на русском языке.