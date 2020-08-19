База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Дамаск, 19 августа. Американская военная база в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

«Поступила информация об атаке незаконной базы США в районе месторождений газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении.

Согласно данным агентства, по базе было выпущено несколько ракет. Данных о повреждениях и пострадавших пока нет.

Напомним, ВС США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» незаконно удерживают северо-восточные территории Сирии, где расположены крупнейшие нефтегазовые месторождения.

Ранее сообщалось, что жители провинции Хасака вышли на митинг, осуждая действия ВВС США, нанесших накануне авиаудар по сирийскому блокпосту в районе города Телль-Захаб. Демонстранты выступают против присутствия американских военных в регионе. Местные жители предлагают сплотиться и активизировать роль народного сопротивления.