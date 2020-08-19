Пережившая клиническую смерть женщина рассказала о путешествии в рай

Лондон, 19 августа. Женщина в беседе с Daily Express рассказала об ощущениях во время клинической смерти после автокатастрофы.

Женщина по имени Фэйт попала в ДТП в Ираке. Она пережила клиническую смерть и пришла в себя спустя несколько дней. Она утверждает, что видела свое безжизненное тело и обломки автомобиля. После этого, по ее мнению, она отправилась в рай.

«Я была окружена ярким светом. Это было такое спокойное, теплое чувство, которое живущие на земле люди просто не могут представить. Это был такой красивый цвет, как цвета радуги, но гораздо ярче. Меня окружал пейзаж с зелеными холмами», — говорит Фэйт.

Она отмечает, что слышала умиротворенную музыку, которая была похожа ни на что из слышанного ею ранее.

По мнению ученых, подобные видения не являются доказательством существования загробной жизни. По мнению Сэма Парниа из медицинской школы Лэнгон (Нью-Йорк, США), у этой реакции есть научное объяснение: мозг сканирует сам себя в качестве техники выживания.

Ранее израильские ученые проанализировали показания людей, переживших клиническую смерть. По их словам, многие, находясь на грани жизни и смерти, сталкивались с «феноменом застывшего времени». В тот момент они успевали вспомнить весь свой жизненный путь за одно мгновение. По мнению экспертов, это может быть связано с выбросом адреналина в критических ситуациях.