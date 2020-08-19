Тихановская заявила о «войне и кровопролитии» в Крыму

Минск, 19 августа. В Сети набирает популярность видео с заявлением соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской. По мнению политика, Крым воссоединился с РФ в результате кровопролитной войны.

Как сообщает «Русская весна», интервью было записано еще во время предвыборной кампании. Сейчас же Тихановская находится за рубежом.

На записи журналист интересуется мнением Тихановской о событиях вокруг Крыма 2014 года.

«Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, понимаете? Я не вникала тогда, я видела тогда только человеческую боль, которую люди испытывают из-за всей этой ситуации. Сказать вам, как «правильно» нужно отвечать — что де-юре это территория Украины, а де-факто — российская? Ну, я вам скажу», — отвечает Тихановская.

Напомним, 15 августа штаб Тихановской приступил к формированию Координационного совета для передачи власти в республике. По сообщению штаба, этот совет будет представлять расширенную рабочую группу наиболее уважаемых членов общества. Им предстоит обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти в Белоруссии. Представители штаба обратили внимание, что в основной состав совета не смогут войти все желающие, но делиться своими идеями смогут все.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного в строгом соответствии с международным правом и Уставом ООН. Украина уже шесть лет отказывается признать воссоединение Крыма с РФ. Киев называет законное волеизъявление крымчан не иначе, как «аннексией» полуострова.