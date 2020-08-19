Врач посоветовал Ефремову бросить курить

Москва, 19 августа. Врач Боткинской больницы, куда был госпитализирован Михаил Ефремов, рекомендовал актеру бросить курить и воздержаться от жирной пищи. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире «Соловьев LIVE».

«Я вам не могу сказать всех секретов, но могу сказать какие советы дает (Ефремову. — Прим. ФАН) врач Боткинской больницы: бросить курить, не есть жирную пищу и наблюдаться у терапевта. Меня спрашивают «где инсульт? — инсульта нет», — говорит Добровинский.

Также отмечается, что Ефремов не переносил инсульт, как ранее сообщал его адвокат Эльман Пашаев. В ходе обследования медики поставили актеру заключение «повторные транзиторные ишемические атаки».

Ранее адвокат Эльман Пашаев раскрыл «козырь» в деле Ефремова, о котором говорил до начала судебных заседаний. По его словам, у него есть некий тайный свидетель, который сможет доказать невиновность Ефремова. Он обратился к суду с просьбой дать день перерыва, поскольку свидетелю «нужен один день на дорогу, чтобы добраться в Москву».

Недавно трое потерпевших по делу Ефремова — брат, вдова и младший сын скончавшегося в аварии Сергея Захарова — заявили к нему солидарный иск о компенсации морального вреда на один рубль. По словах родных погибшего, никакая сумма не избавит их от горя.

Напомним, 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с мини-грузовиком Lada, которым управлял Захаров, позже скончавшийся в больнице. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.