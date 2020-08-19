Асмус и Бузова получили «шокирующие» предсказания от приложения Gradient

Москва, 19 августа. Знаменитости начали выкладывать в Instagram результаты использования приложения Gradient, которое якобы способно предсказывать будущее. Оно по фотографии «определяет» количество будущих детей, профессию, капитал и даже сферу деятельности мужа/жены.

Так, Кристине Асмус после скандального развода с юмористом Гариком Харламовым приложение пообещало мужа философа, 220 миллионов долларов капитала и троих детей. Асмус в шутку предположила, что «муж философ» ждет ее в комментариях к этому посту.

У телеведущей Ксении Бородиной приложение смогло угадать ее профессию по фотографии, а также кем является ее муж – бизнесменом.

«У меня конечно прогноз прекрасный. Особенно порадовала оценка возраста», — написала Бородина.

Другая телеведущая Ольга Бузова похвасталась «шокирующим» предсказанием, где ей обещали двоих детей и карьеру певицы.

«Чему тут удивляться? Я певица и мне 25 лет!» — пошутила Бузова.

Актриса Наталья Рудова получила результат, где ее профессия определялась как «модель». Она в шутку написала, что, наверное, ей стоит сменить сферу деятельности.

Прогноз приложения понравился и Анне Семенович, которой нагадали, что она встретит старость в Италии, повстречается с бизнесменом и родит ему двоих детей.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей приводило список российских и западных звезд, у которых нет страниц в Instagram. Среди тех, кто бойкотирует Instagram, скандальная модель Кейт Мосс, актеры Брэдли Купер и Дэниел Рэдклифф.