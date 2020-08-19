Адвокат Пашаев раскрыл свой «козырь» по защите Ефремова 

Москва, 19 августа. Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев раскрыл «козырь», о котором говорил до начала судебных заседаний.

Во вторник в пресненском суде Москвы состоялось очередное заседание по рассмотрению дела об автокатастрофе, в которой погиб Сергей Захаров. Первой сенсацией стало заявление представителя семьи потерпевших Александра Добровинского. По его словам, трое потерпевших — брат, вдова и младший сын Захарова — заявили к нему иск о компенсации морального вреда на один рубль.

Как сообщает KP.RU после слово неожиданно слово взял Пашаев. По его словам, у него есть некий тайный свидетель, который сможет доказать невиновность Ефремова. Он обратился к суду с просьбой дать день перерыва, поскольку свидетелю «нужен один день на дорогу, чтобы добраться в Москву».

Бывшая помощница Пашаева отметила, что со стороны защиты артиста был заявлен только один свидетель — супруга Ефремова Софья Кругликова, проживающая в столице.

«Софья — моя жена, у нас трое детей. Нам не с кем их оставить, детей», — неожиданно произнес сам Ефремов.

Судья не стала переносить заседание, назначив его на 19 августа, на 10.00.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня, передавал «Царьград». Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.

На одном из заседаний суда по делу о смертельном ДТП адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что доказательств того, что за рулем был лично Ефремов, нет. Сам же артист заявлял, что не может признать себя виновным, поскольку не помнит тот вечер.