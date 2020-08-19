В МХАТе разгромили гримерку экс-худрука Татьяны Дорониной

Москва, 19 августа. Уволенный актер МХАТа им. Горького Дмитрий Корепин заявил, что по распоряжению исполнительного директора была разгромлена гримерка народной артистки СССР Татьяны Дорониной. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

«Вынесли все ее личные вещи, иконы. Это просто варварство. Считаю, что таким способом они хотят просто похоронить ее заживо, морально ее добить, избавиться от нее. Она рано или поздно об этом узнает, и это будет, конечно же, для нее огромный удар», — говорит Корепин.

В прошлом году ряд деятелей искусств написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором подвергли критике нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова и попросили вернуть прежнее руководство во главе с Татьяной Дорониной.

По словам самого Боякова, никакого конфликта с Дорониной у него не было. Было раскачивание ситуации со стороны отдельной части коллектива. Он отмечает, что в последние годы в театре хромала дисциплина. Некоторые актеры недостаточно серьезно относились к репетициям.

Сторонники Боякова в ответных письмах поддержали нового руководителя и призвали защитить МХАТ от клеветы. Они отметили, что Доронину не увольняли, а перевели на должность президента театра, к которой она не приступила по состоянию здоровья.

Недавно сообщалось, что врачи контролируют состояние Татьяны Дорониной, однако народная артистка СССР пока не может находиться в театре. Об этом сообщила директор МХАТ Татьяна Ярошевская.