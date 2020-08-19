Взрыв газа прогремел в жилом доме в Липецкой области, пострадал мужчина

Липецк, 18 августа. Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Липецкой области. Пострадавший получил ожоги 93% поверхности тела.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, сообщение «о нарушении целостности конструкции дома» поступило в 18.25 (время совпадает с московским) во вторник в селе Тербуны на улице Красная Заря, 60.

«На месте сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность, собрали сведения о случившемся, проводятся (оперативно-следственные) мероприятия», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на ЕДДС, в результате взрыва газовоздушной смеси пострадал мужчина, 1989 года рождения. Сейчас он находится в реанимации с ожогами 93% поверхности тела.

Взрывом оказался поврежден фронтон крыши одноэтажного здания площадью 30 кв. метров.

Проверку по данному факту проводит прокуратура Тербунского района. Представители ведомства проверят законность установки газового оборудования.