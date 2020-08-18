Украинских верующих призвали «помолчать» о событиях в Белоруссии

Киев, 18 августа. Руководство Украинской православной церкви призвало верующих помолчать о происходящем в Белоруссии, а не выносить каких-либо публичных безапелляционных оценок. С соответствующим заявлением выступил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

«В Белоруссии сейчас происходит политический кризис. И в этот сложный для братского народа период из нашей страны слышны голоса различных деятелей, поддерживающих одну из противоборствующих сторон и дающих свои, подчас безапелляционные оценки и громкие, порой неуместные, советы. Мне же кажется, что нынче нам самое время помолчать», — заявил он.

Он напомнил, что в самой Украине ситуация также далека от согласия и мира. Антоний подчеркнул, что верующие не должны принимать участия в чужих конфликтах, а тем более – усугублять их. Тем, кто хочет скорейшего разрешения кризиса в Белоруссии, он предложил помолиться.

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.

Политолог Наталия Елисеева оценила в комментарии телеканалу «360» реакцию Лукашенко на события в стране. Эксперт отметила, что Лукашенко выражает больше опасения даже не за свою судьбу, а за будущее Белоруссии.