Представитель вдовы Игоря Талькова разъяснила суть иска к певице Азизе

Москва, 19 августа. Представитель вдовы Игоря Талькова Ирина Красильникова в интервью Пятому каналу разъяснила суть иска Татьяны Тальковой к певице Азизе, которую, по ее словам, исказил адвокат Игорь Жорин.

«Он говорит о том, что иск Тальковой к Первому каналу и к Азизе Мухамедовой состоит в том, что наша сторона собирается доказывать, что Азизу мужчины не хотели. Это дословно Жорин. А вот их сторона будет доказывать, что наоборот, Азизу мужчины хотели…» — говорит Красильникова.

Она подчеркнула, что «ни слова об этом у нас нет». По ее словам, истец собирается доказать, что скандальная телевизионная программа про Талькова «не имеет ничего общего с правдой».

«Если говорить о том, кто там чего хотел, Тальков ее (Азизу. — Прим. ФАН) не хотел. Об этом есть интервью большое, мы готовы его представить», — отметила подруга семьи Тальковых.

Красильникова говорит, что журналисты в том интервью спрашивали музыканта, каких женщин он считает сексуальными. Вначале он отвечал в общих чертах, однако потом его спросили конкретно об Азизе.

«Ну, он ответил… Мы это можем процитировать. Мужчины ее хотели! Да на здоровье! Мы знаем, какие мужчины ее хотели, она сама об этом ходит, рассказывает. Каждая передача — каждый раз новый мужчина…» — комментирует представитель вдовы музыканта.

Адвокат Сергей Жорин в свою очередь в комментарии Федеральному агентству новостей выразил мнение, что судебный иск со стороны Татьяны Талькова против Азизы носит скорее эмоциональный характер, нежели юридический.

Напомним, ранее в одной из телепрограмм Азиза заявила, что Игорь Тальков якобы занимался сутенерством и однажды пытался отвезти ее на свидание к криминальному авторитету, а когда она отказалась, то высадил прямо в лесу.

Татьяна Талькова считает, что Азиза оклеветала музыканта, и собирается защитить его репутацию в суде. Вдова требует 1 млн рублей компенсации морального вреда. Она собирается судиться не только с Азизой, но также с ее сестрой, которая поддерживала родственницу в эфире, и телеканалом, где вышли эти откровения.