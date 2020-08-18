В Германии рассказали, чем стране грозят санкции США против СП-2

Берлин, 18 августа. Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг уверена, что Германию ждут непредсказуемые последствия, если Берлин не ответит на санкции США в отношении «Северного потока — 2».

«Если мы допустим подобное вмешательство, то однажды может оказаться, что это были еще цветочки. Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить? Это совершенно недопустимо», — заявила политик в интервью WirtschaftsWoche.

Швезиг подчеркнула, что поступающий по СП-2 газ незаменим для перехода к возобновляемым источником энергии, поскольку Германия отказывается от угля и атомной энергетики.

«Я дала понять, что Мекленбург-Передняя Померания не откажется от проекта. Теперь нам нужен четкий сигнал, что Германия и Европа не позволят шантажировать себя в этом вопросе», — добавила она.

В январе 2020 года строительство «Северного потока — 2» было временно приостановлено из-за угрозы санкций США. В июле 2020 года Конгресс США одобрил законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2». Ограничительные меры затронут компании, которые осуществляют строительство газопровода, а также фирмы, оказывающие им страховую и юридическую поддержку и портовые услуги.

Неделей ранее 24 из 27 стран Евросоюза направили письмо в Госдепартамент США, в котором потребовали прекратить распространять экстерриториальные санкции против СП-2. Как передавал «Царьград» со ссылкой на немецкие СМИ, представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал американские ограничительные меры нарушением международного права.