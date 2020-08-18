Трамп оконфузился, отвечая на вопрос о Белоруссии

Вашингтон, 18 августа. Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции не расслышал вопрос о Белоруссии и случайно поставил протестующих в Белоруссии в один ряд с террористами.

«Поддерживаю ли я протестующих и террористов?» — переспросил Трамп журналистов после вопроса о его отношении к протестам в Белоруссии.

Когда президенту США разъяснили вопрос, то он отделался дежурной фразой о важности демократии.

«Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии», — сказал Дональд Трамп.

Он заявил, что «мы говорим с разными людьми в нужное время, и в подходящее время мы поговорим с Россией».

Недавно американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии. Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев отметил, что заявление конгрессменов США является дежурным обвинением в «российском вмешательстве».

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов в Белоруссии. До этого победу Александра Лукашенко отказались считать легитимной власти США. Некоторые страны предложили ввести санкции в отношении белорусских властей. Опрошенные RT эксперты полагают, что в отношении Белоруссии применяются технологии раскачивания ситуации по «украинскому сценарию».