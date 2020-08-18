Назван топ-5 советских фильмов с самыми откровенными сценами

Москва, 18 августа. Издание iReactor опубликовало список самых смелых и откровенных сцен в советском кино. Советское кино отличалось большой нравственностью, поэтому появление обнаженной девушки в кадре каждый раз становилось настоящим событием.

Одной из самых известных сцен является эпизод со Светланой Светличной в комедии «Бриллиантовая рука», однако есть пять других моментов в советском кинематографе, которые издание собрало в один список.

Первое место в списке занял фильм «Интердевочка», который был снят Петром Тодоровским в 1989 году. В роли простой советской девушки, которая днем работает медсестрой, а вечером – проституткой для иностранцев, снялась молодая актриса Елена Яковлева. Даже в конце восьмидесятых фильм на такую тему был крайне провокационным, но при этом в нем было множество откровенных интимных сцен.

Следующим в списке идет другой перестроечный фильм «Маленькая Вера», снятый Василием Пичулом. Эпизод из «Маленькой Веры» считают самой откровенной сценой советского кинематографа. Также кроме яркой сцены секса в фильме есть поножовщина, попытка суицида и смерть от сердечного приступа.

Третье место в списке занимает фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Он содержит самую массовую откровенную сцену в советском кино – эпизод с празднованием ночи Ивана Купалы, когда десятки молодых людей бегают совершенно обнаженными и соблазняют друг друга.

Четвертым идет «Сибириада» – фильм, снятый Андреем Кончаловским. Вышедший в 1978 году четырехсерийный фильм содержит сразу несколько откровенных сцен, нетипичных для советского кинематографа тех лет.

Замыкает список лента Игоря Масленникова «Зимняя вишня». По мнению составителей списка, Масленников снял самую живописную эротическую сцену в советском кино.