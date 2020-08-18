Недобор миллиардов гривен образовал «дыру» в госбюджете Украины

Киев, 18 августа. План доходов государственного бюджета Украина в первой половине текущего года не выполнен на 38 млрд гривен (7,8%). Об этом сообщил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

Согласно данным Счетной палаты, на невыполнение плана больше всего повлияло низкое качество прогноза макроэкономических показателей. За счет этого было недополучено около 25,5 млрд гривен. Также свою роль сыграло колоссальное сокращение импорта.

«Фактически в первом полугодии импорт уменьшился на 19,7% — почти вдвое больше прогнозируемого. Как следствие, недополучено 14 млрд гривен доходов», — говорит Пацкан.

Общий объем государственного и гарантированного государством долга в первой половине 2020 года увеличился на 13,6% (2,3 трлн гривен). Отмечается, что 60% суммы роста произошли за счет девальвации гривны.

«Расходы на погашение и обслуживание долга составили 220 млрд гривен — почти треть общих расходов госбюджета в первой половине 2020 года, что уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ», — резюмировал глава Счетной палаты Украины.

Ранее украинские СМИ писали, что Киев напрасно рассчитывает на помощь Международного валютного фонда (МВФ), который якобы спасет страну от экономического и финансового кризиса. Издание «Главред» отмечало, что стратегия МВФ основана на балансировке бюджета в рамках прежней экономики страны, которая уже приводила к банкротству. В частности, поступают рекомендации о снижении государственных расходов или повышении налогов, что негативно сказывается на притоке иностранных инвестиций.