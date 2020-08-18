Байкеры с флагами проехали по Минску под песню «Саня останется с нами»

Минск, 18 августа. В Сети появилось видео проезда байкеров по улицам Минска в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко.

Видео опубликовало государственное информагентство БЕЛТА в своем Telegram-канале. На записи мотоциклисты едут по Минску с флагами под песню группы RockerJoker «Саня останется с нами».

Также в тексте песни присутствуют слова: «Саня, останься с нами, мы сами никак» и «Я с вами, ребята. Ребята, я с вами. Саня останется с вами, все будет окей». Ролик заканчивается хештегом #ямыбацька, изображенном на фоне государственного флага.

«И байкеры показали, на чьей они стороне. И проехали по Минску с флагами Беларуси за сильную и процветающую страну!» — подписано видео.

Шуточная песня «Саня» была написана в 2010 году. В ней поется о неком Сане, которого семья уговаривает остаться с ними, и тот в итоге соглашается. «Саня» получил большую известность благодаря совпадению с президентскими выборами в Белоруссии, где главным кандидатом выступал Лукашенко. Песня появилась в ротации радиостанций за несколько недель до начала голосования, сразу же став очень популярной.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.

После завершения голосования в Белоруссии начались массовые протестные акции. Белорусские правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингующих.

В воскресенье, 16 августа, в центре Минска собрались сторонники Лукашенко. Президент Белоруссии вышел к ним и выступил с речью, заявив, что собравшиеся заслуживают того, чтобы он встал перед ними на колени, передавал RT.