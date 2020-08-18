ООН потребовала разъяснений от Турции из-за деятельности ЧВК SADAT в Ливии

Триполи, 18 августа. ООН потребовала от Турции предоставить разъяснения о деятельности ЧВК SADAT на территории Ливии, а также о ее роли в вербовке боевиков из Сирии для участия в военных действиях на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает информационное издание Akhbar Libya 24.

Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмад Аль-Мисмари сообщал, что подконтрольная президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану ЧВК SADAT перебрасывает в Ливию наемников. Большинство переброшенных боевиков ранее принимали участие в военных действиях в сирийской провинции Идлиб.

Ранее Telegram-канал «Стамбульский волк» рассказал о том, кто стоит за турецкой ЧВК SADAT, и какие задачи она выполняет в Ливии. Отмечается, что турецкие депутаты регулярно направляют парламентские запросы о связях SADAT с боевиками «Сирийской свободной армии», а также с террористическими и запрещенными в России организациями, включая «Джебхат ан-Нусру»1, «Аль-Каиду»1 и ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.