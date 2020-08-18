В ЕС заявили, что США не имеют права угрожать Германии из-за СП–2

Берлин, 18 августа. Россия и Германия смогут завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», несмотря на угрозы со стороны американских политиков. Как пишет издание New Europe, скорее всего, Москва и Берлин добьются своего.

О том, что Россия и Германия по-прежнему преследуют общие интересы, ранее заявили министры иностранных дел обеих стран – Сергей Лавров и Хайко Маас. Реализации проекта все еще мешают США, утверждая, что «Северный поток – 2» якобы увеличит зависимость Германии от российских ресурсов. Вашингтон угрожает ввести против проекта санкции.

В частности, американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон отправили письмо оператору порта Муркан на немецком острове Рюген в Балтийском море. В нем они угрожают ввести жесткие санкции против администрации порта, если она продолжит оказывать содействие российским судам, ведущим строительство последних участков газопровода. Как пишет RT, этот порт является не только складом для секций трубопровода, но логистическим центром для ведущих строительство судов. Американцы угрожают отрезать порт Рюгена от США в финансовом и коммерческом плане.

По мнению старшего научного сотрудника Оксфордского института исследований в области энергетики Катьи Яфимава, США едва ли смогут действительно ввести санкции против порта и управляющей им компании Fährhafen Sassnitz в рамках закона «о противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, он же CAATSA), так как в нем в рамках процесса введения санкций предусматривается координация с союзниками. В то же время, Евросоюз уже направил ноту протеста против любых экстра-территориальных санкций. Ее поддержали 24 государства ЕС из 27.

Эту же позицию ранее озвучил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Диктовать Европе энергетическую политику при помощи угроз не имеет право ни одно государство, и эти меры также не сработают», — заявил немецкий министр.

Его поддержал коллега из России Сергей Лавров. По его словам, газопровод будет завершен в этом году, несмотря на все сопротивление США.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые страны Евросоюза выступают против реализации проекта. Германия и большая часть европейских государств поддерживают строительство газопровода.

В январе 2020 года строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за санкций США. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении европейских компаний, которые занимались строительством газопровода.