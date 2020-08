Американский беспилотник сбит в сирийском Идлибе

Дамаск, 18 августа. Военный беспилотник MQ-9 Reaper, принадлежащий ВС США, был сбит в этот вторник в сирийской провинции Идлиб. Согласно сообщениям СМИ, его сбили турецкие силы.

Причины удара по беспилотнику пока неизвестны. Как пишет издание South Front, Турция могла сбить американский дрон из-за постоянных ударов, которые США наносили по протурецким боевикам на северо-западе и севере Сирии.

Беспилотник был сбит возле сирийско-турецкой границы в воздушном пространстве Шейх-Бара, к западу от населенного пункта Маарат-Мисрин. Пока официальной реакции турецкой или американской стороны не последовало.

