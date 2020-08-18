В России зафиксирован рост цен на автомобили

Москва, 18 августа. В России ожидается рост цен на автомобили в ближайшее время. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, в настоящее время фиксируется дефицит модельного ряда практически по всем брендам. При этом в России наблюдался всплеск продаж новых автомобилей, поэтому совокупность данных факторов оказывает влияние на цены, передает НСН.

«Мы понимаем, что цены будут расти однозначно, а потому сейчас неплохое время для покупки автомобиля», — пояснил Моржаретто.

В июле «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск нового универсала Lada Largus Cross в комплектации Quest. Отмечается, что автомобиль будет оснащен эргономическими передними сидениями и модернизированными колесными дисками.

Крмое того, в Сети появились некоторые детали новой Lada Vesta Facelift. На фотографиях запечатлены только боковое стекло и блок управления стеклоподъемниками. Фотографии подтверждают, что боковое стекло Lada Vesta FL будет складываться. Оно выглядит более обтекаемым, чем у предыдущей модели, а блок управления стеклоподъемниками теперь имеет авторежим.

Изменится и интерьер модели, в компании Lada, в частности, обещали порадовать фанатов автомобиля Vesta новой передней панелью с мощной мультимедийной системой.