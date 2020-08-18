Видео с катающимся на скейте бульдогом произвело фурор в Сети

Пекин, 18 августа. Пользователи Сети нашли самую рисковую собаку. Бульдог живет в Китае и увлекается катанием на скейте.

В Сети популярность набирают ролики, на которых запечатлеет бульдог, исполняющий акробатические номера на скейте. С легкостью пес справляется с препятствиями, которые под силу не каждому начинающему скейтбордисту и до сих пор не давались так хорошо другим животным, передает РЕН ТВ.

Бульдог очень знаменит в своем городе и даже основал собственную школу, где показывает приемы скейтбординга местным детям.

На видео видно, как пес с удовольствием скатывается на скейте по ступеням, набирая перед этим скорость, отталкиваясь тремя лапами.

Ранее руководитель многофункционального центра реабилитации и реинтродукции животных «Счастливый Друг» Светлана Комиссарова сообщила НСН, что в пандемию коронавируса москвичи забрали на 40% больше собак из приютов.

По ее словам, за время действия ограничительных мер в Москве «очень большое количество животных пристроено». Если за месяц обычно москвичи забирали из приютов порядка 20 собак, «то в пандемию — на порядок больше».

По данным первого зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артема Кирьянова, с начала 2020 года москвичи забрали домой более 1370 тысяч животных из приютов.