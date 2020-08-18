США заподозрили Дерипаску в «продвижении интересов России» за рубежом

Вашингтон, 18 августа. Комитет Сената США по разведке считает, что предприниматель Олег Дерипаска продвигал российские интересы в государствах, где у него самого были экономические интересы, в том числе и на Украине. В отчете комитета говорится, что действия Дерипаски якобы координируются Москвой.

«Комитет установил, что Дерипаска проводит операции по оказанию влияния, зачастую в странах, где у него есть значительные экономические интересы. Российские власти координируются с ним и направляют Дерипаску во многих его операциях влияния», — говорится в документе.

При этом в отчете не приведены конкретные факты, которые могли бы подтвердить обвинения американских сенаторов. В докладе упоминается, что Дерипаска сотрудничал с бывшим советником предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в 2004-2009 годах. По мнению сенаторов, российский бизнесмен с помощью Манафорта якобы проводил «многомилионную кампанию» в ряде государств. Их сотрудничество началось с Украины.

«Украинские олигархи с глубокими экономическими связями с РФ тоже платили Манафорту десятки миллионов долларов и сформировали прочные связи с ним независимо от Дерипаски», — говорится в отчете, при этом в данном контексте из «множества олигархов» упоминается только Ренат Ахметов.

Напомним, американские власти внесли Дерипаску в черный список Specially Designated Nationals List (SDN) в 2018 году. Его активы, как и других фигурантов, были заблокированы в США. Запрет распространяется также на ведение бизнеса с указанными в перечне людьми. Вскоре бизнесмен уменьшил свою долю в En+ ниже 44,95%, после чего корпорация и подконтрольные ей «Евросибэнерго» и «Русал» были выведены из-под ограничений. Однако персональные санкции против Дерипаски сохранились.