Пчеловод объяснил, как отличить натуральный мед от подделки

Москва, 18 августа. Как выбрать натуральный мед и как производят поддельный продукт рассказал в интервью Пятому каналу председатель Всероссийского общественного координационного совета по пчеловодству Валерий Капунин.

Пчеловод отметил, что определить подделку на глаз очень сложно, однозначно это могут сказать только специалисты в лабораториях. Поэтому закупать мед лучше всего у знакомого пасечника или на ярмарке.

«А вот в магазине, в баночке — красивая упаковка, повертели, покрутили, посмотрели. Мед там был подвержен термической обработке, нагреванию до 40 градусов. Таким образом, качество меда, хоть и не в значительной мере, но все равно несколько утрачивается», — добавил Капунин.

Специалист предупреждает, что поддельный мед может быть опасен, поскольку покупателю неизвестно, что в него «намешали».

«Самый примитивный способ фальшивого меда — это когда человек закармливает своих пчел сахарным сиропом и пчелы просто перерабатывают его», — объяснил пчеловод производство поддельного меда, отметив, что это еще «самый безобидный» способ подделки.

Ранее как выбрать мед рассказал агентству «Ридус» президент «Межрегионального союза пчеловодов» Александр Кукс. По словам эксперта, одними из лучших в соотношении цены и качества являются разнотравные виды меда. В зависимости от состава они стоят от 250 до 500 рублей за килограмм.

Кукс добавил, что «медовые продукты» имеют разную степень сомнительности: «медомиксы» и «медокремы» представляют собой кондитерские изделия из меда с добавлением других продуктов (например, сока или кусочков фруктов), а «мед кукурузный» — это не более чем кукурузная патока, пчелиного меда он не содержит вообще.