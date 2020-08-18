Вильфанд предупредил о заморозках в России

Москва, 18 августа. Заморозки ожидаются в четырех регионах России в ночь на 19 августа. Об этом сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в Иркутской области опустится до минус трех градусов. В восточной части Мурманской области ожидаются заморозки до минус двух градусов.

«В Магаданской области будет до минус трех. В Магаданской области заморозки будут до 21 августа включительно», — пояснил он.

Кроме того, незначительные заморозки ожидаются в Якутии, передает ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказал, когда синоптики смогут точно прогнозировать погоду. По его словам, давать точные прогнозы более, чем на две недели вперед, синоптики не смогут даже через тысячу лет. Сейчас предсказуемость погоды составляет всего шесть дней. Что касается более долгосрочных прогнозов, то эксперты могут предугадать только общие характеристики.