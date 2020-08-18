Попов рассказал, какую авиацию смогут нести российские «Мистрали»

Москва, 18 августа. На передовых российских десантных кораблях, которые были заложены на крымском заводе «Залив», может разместиться целая группировка разведывательных и ударных БЛПА вертолетного типа. Об этом заявил авиационный эксперт, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов.

В интервью информационному изданию «НьюИнформ» он рассказал, каким образом беспилотники будут помогать десанту при приведении военных операций, а также объяснил, почему на русских «Мистралях» не могут быть размещены тяжелые ударные БПЛА С-70 «Охотник».

Попов рассказал об особенностях размещения различной авиации на российских «Мистралях» и обратил внимание, что десантные корабли будут вооружены масштабной воздушной группировкой, состоящей из 16 боевых вертолетов. Кроме того, на борту разместят специальные беспилотники вертолетного типа, которые способны выполнять разведывательные и ударные операции на большом удалении от командного пункта.

По словам авиационного эксперта, несмотря на слухи, поступающие из разных источников, на кораблях проекта 23900 не планируется размещать тяжелые ударные БПЛА С-70 «Охотник». Это связано прежде всего с отсутствием на УДК классической взлетно-посадочной полосы. Однако на борту вертолетоносцев все-таки ударные БПЛА, созданные по принципу боевых вертолетов.

«На десантных кораблях будут использоваться малые беспилотные летательные аппараты, которые могут выполнять тактические задачи и в интересах обеспечения десанта, и в интересах обеспечения безопасности десанта при его загрузке или выгрузке», — объяснил Попов.

Авиационный эксперт уверен, что на российских десантных кораблях преимущественно будут размещены такие российские вертолеты, как Ка-52 и Ми-28. Эти боевые машины способны осуществлять поддержку десанта с воздуха, а также выполнять боевые операции в ближней морской зоне противника.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал закладку первых российских универсальных десантных кораблей. Он заявил, что начало строительства стало знаковым событием в современной истории России.