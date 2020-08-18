Британия будет учить ВМС Украины защищаться от «агрессии РФ» в Черном море

Лондон, 18 августа. Корабли ВМФ Великобритании этой осенью примут участие в учениях ВМС Украины в Черном море. Об этом сказано в сообщении правительства Соединенного Королевства, которое было опубликовано после переговоров в Киеве с участием министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

«Инициатива по морскому обучению — еще один шаг вперед в отношениях Великобритании и Украины в области обороны», — говорится в сообщении.

Также там отмечается, что Лондон ранее уже помог украинским солдатам овладеть множеством навыков для защиты от «российской агрессии». В заявлении сказано, что совместные учения позволят «повысить возможности ВМС Украины для защиты черноморского региона».

Ранее сообщалось, что НАТО собирается укрепить свое присутствие на Черном море, проводя там регулярные маневры с союзниками, а также выводя войска из Германии, чтобы передислоцировать их к российским границам. Западное издание Business Insider называет черноморский регион «новым очагом напряженности».

До этого на Украине заявили, что Россия получила преимущество перед НАТО, построив газопровод «Турецкий поток». По словам главы Центра глобалистики «Стратегия ХХ» Михаила Гончара, Москва тщательно контролирует подводное и надводное пространство Черного моря. Окончание строительства «Турецкого потока» позволило Москве «завершить установление систем мониторинга подводного пространства», считает эксперт.