Российские снайперы поразили «вражеские» БПЛА в Амурской области

Москва, 18 августа. Военнослужащие ВС РФ, дислоцированные в Амурской области, приняли участие в крупных учениях по отражению атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. По данным RT, в качестве основного оружия, с помощью которого БПЛА противника уничтожаются еще на подлете, применяются снайперские винтовки СВД и АСВК.

Российские военные специалисты отмечают, что подобный способ уничтожения беспилотников является непростой задачей, но он необходим в современных реалиях проведения специальных боевых операций. По данным пресс-службы Восточного военного округа (ВВО), снайперские подразделения 35-й общевойсковой армии отработали комплекс упражнений, которые позволяют без труда уничтожать БПЛА различных типов и размеров.

Новая стратегия подразумевает ведение огня преимущественно с земли, но снайперы способны вести отстрел беспилотников и с вертолета. Пули винтовок могут полностью вывести из строя летательный аппарат еще на подлете к предполагаемому региону разведки.

«Раньше снайперы не использовались для поражения низколетящих целей, но с широким распространением беспилотной авиации такая необходимость появилась. В зависимости от габаритов дрона на то, чтобы вывести его из строя, потребуется от одного до трех боеприпасов», — объяснил эксперт журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

В качестве основного оружия для уничтожения БПЛА в России применяются штатные снайперские винтовки СВД и АСВК, способные вести огонь по объектам, находящимся на высоте от 50 до 400 метров. Перед уничтожением вражеской цели снайпер должен скорректировать свой выстрел, взяв в расчет направление и скорость ветра, а также предусмотреть возможные маневры беспилотника.

Во время проведения учебных мероприятий в качестве условных целей противника использовались обычные воздушные шарики. Специалисты рассчитывают траекторию движения, после чего без особого труда сбивают импровизированные мишени. Таким образом снайперы РФ легко решили сложную задачу по уничтожению БПЛА врага.

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