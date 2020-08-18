В ГИБДД отреагировали на сообщения о штрафах за багажник на крыше машины

Москва, 18 августа. Госавтоинспекция РФ опровергла данные о том, что за размещенный на крыше автомобиля багажник скобы автовладельцев будут штрафовать.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что за размещенный на крыше автомобиля багажник, дополнительное световое оборудование и фаркопы, будут взиматься штрафы.

«Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности», — заявил ТАСС представитель ГИБДД.

Авторы материалов сообщали, что новые поправки в Техрегламент предполагают обязательно согласовывать с ГАИ любое дополнительное оборудование для машины. В ведомстве уточнили, что последние поправки вносились в 2018 году и не затрагивали вопросы изменений в конструкции авто.

«Согласно действующим положениям Технического регламента, в случае, если багажник сертифицирован, и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется», — подчеркнули в ГИБДД.

Ранее «Известия» сообщали, что в конце августа в силу вступят поправки в закон «Об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств». Они меняют принципы расчета стоимости ОСАГО. Тарифный коридор будет расширен — в результате минимальная базовая ставка сократится до 2,7 тыс. рублей, а максимальная вырастет на 10%, до 5,4 тыс. рублей.

Предполагается, что таким образом страховщики смогут более гибко подходить к определению тарифов для разных категорий водителей. Учитываться будут не только стаж и наличие страховых случаев за прошедший год, но и серьезные нарушения ПДД.