Дочь Легкоступовой раскрыла пугающие детали последних дней жизни матери

Москва, 18 августа. Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Аннета Бриль впервые поделилась пугающими подробностями последних дней матери. Об этом она рассказала в эфире телепрограммы «Пусть говорят».

Ведущий Дмитрий Борисов спросил у Анетты, действительно ли она не могла связаться с матерью на протяжении двух недель. Девушка ответила, что несколько раз пыталась поговорить с ней, однако на все звонки отвечал ее муж Юрий Фирсов.

«На ее телефонные звонки отвечал только он, и с ней он не соединял никого из ее близких. Я иногда слышала ее голос где-то рядом, но он был такой заторможенный, не могу даже толком объяснить. Все время она спала», — говорит дочь Легкоступовой.

По ее словам, в это время никто из близких или друзей певицы не мог выйти с ней на связь.

Анетта Бриль отметила, что уже тогда она начала переживать из-за состояния здоровья матери. Но тогда она предпочла не вмешиваться в ее личную жизнь. Девушка с сожалением признается, что не могла себе представить такой роковой исход.

Ранее певица и композитор Ирина Грибулина обвинила Юрия Фирсова в спаивании Легкоступовой. Грибулина дружила с артисткой более 30 лет. По ее словам, Легкоступова никогда не злоупотребляла алкоголем из-за гипертонии. Композитор подчеркнула, что ее подруге моментально становилось плохо из-за спиртного.