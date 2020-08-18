Рабочие Минского тракторного завода снизили протестную активность

Минск, 18 августа. Забастовочная активность на Минском тракторном заводе (МТЗ) снижается. Об этом сообщил член Координационного совета белорусской оппозиции Сергей Дылевский.

Он отметил, что сотрудники МТЗ сворачивают протестную активность, так как не чувствуют поддержки со стороны других белорусских рабочих.

Ранее сообщалось, что крупнейший белорусский производитель удобрений ОАО «Беларуськалий» продолжает работу, несмотря на забастовку некоторых работников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) 167 августа отмечал, что 150–200 бастующих в масштабах целого производства «погоду не делают».