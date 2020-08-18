Стал известен настоящий диагноз Ефремова при госпитализации

Москва, 17 августа. Актер Михаил Ефремов был госпитализирован из здания суда с инсультом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинскую выписку.

Согласно документу, 11 августа Ефремов был доставлен в больницу Боткина с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт). В качестве основного диагноза указан «повторная транзиторная ишемическая атака».

Кроме того, актеру диагностировали стеноз, хроническую обструктивную болезнь легких и астму. 14 августа Ефремова выписали в удовлетворительном состоянии.

Стоит отметить, что 10 августа Ефремову дважды вызвали скорую помощь из-за жалоб на ухудшение самочувствия. 11 августа Ефремов был госпитализирован в столичную больницу с подозрением на инсульт. Позднее в СМИ появилась информация о том, что Ефремов симулировал инсульт, чтобы повлиять на ход судебного разбирательства по делу о смертельном ДТП.

Напомним 8 июня Ефремов спровоцировал аварию в центре столицы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги артиста осудили его действия, выразив уверенность, что Ефремов должен быть отправлен в СИЗО. Позднее адвокат Ефремова заявил, что актер не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП.