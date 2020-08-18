Рудковская рассказала о серьезной проблеме с волосами

Москва, 18 августа. Знаменитый российский музыкальный продюсер и телевизионная ведущая Яна Рудковская подробно рассказала о серьезной проблеме со здоровьем, с которой она столкнулась не так давно.

Знаменитость опубликовала новый пост в Instagram, где поведала подписчикам о своем неудачном походе в салон красоты. Она призналась, что однажды во время процедур по окрашиванию ей практически «сожгли» волосы.

Артистка заметила, что с возрастом ей все сложнее оставаться блондинкой, поскольку косметические процедуры сильно влияют на здоровье волос, передают «Дни.ру». После очередного похода к стилисту у нее начались серьезные проблемы, которые потребовали срочного решения. Рудковская заявила, что перестала доверять свою прическу специалистам и начала самостоятельное лечение в домашних условиях.

«Я полтора года лечила волосы после того, как мне их в очередной раз сожгли, и боялась их кому-то доверять. Шаг за шагом восстанавливала их с моим мастером дома — лечебными ампулами, масками, бальзамами», — рассказала Рудковская.

Недавно музыкальный продюсер опубликовала новую фотографию, на которой предстала перед поклонниками в новом образе и с пышной шевелюрой. Артистка призналась, что лечебные процедуры сильно помогли и она смогла полностью восстановить свои волосы после серьезного повреждения. Сейчас же Рудковская все реже доверяет прическу стилистам, опасаясь вновь возыметь проблемы с волосами.

Ранее Рудковская опубликовала снимки с новой фотосессии. Знаменитость резко сменила свой образ и залезла на стеклянный стол. Фотографии пришлись по вкусу поклонникам, которые не пытались скрыть своего восхищения от нового имиджа Яны.