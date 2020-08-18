Лолита заявила, что находится в предынфарктном состоянии

Москва, 18 августа. Певица Лолита Милявская находится в предынфарктном состоянии. Об этом она лично сообщила журналистам.

В настоящее время звезда играет в московском театре «Модерн», который после связанных с коронавирусом ограничений открыл новый сезон. Вместе с музыкантом Вячеславом Петкуном в труппу артистку пригласил художественный руководитель театра Юрий Грымов.

Лолита призналась, что в роли актрисы пока ощущает себя, мягко говоря, не очень комфортно.

«Чувствую себя последним дерьмом, не владеющим профессией, потому что актриса я **** (очень плохая. — Прим. ФАН). Но у меня есть большой плюс — во мне много ученического, и я первой скажу, если чего-то не знаю», — рассказала она порталу «Дни.ру».

Звезда сильно волнуется.

«У меня предынфарктное состояние (нестабильная стенокардия, острый коронарный синдром. Прим. ФАН), ноги подкашиваются. Хорошо, что в сумочке есть лекарства», — обрадовалась исполнительница «без комплексов».

Певица отметила, что ей дали главную роль в спектакле «Женитьба», и в этом есть биографический момент, поскольку она развелась с последним супругом и теперь снова заводная невеста.

«Но я вряд ли кого-то найду в этом театре, потому что товар уже лежалый», — заявила звезда.

Недавно 56-летняя Лолита взорвала Сеть провокационным видео о стирке штор. Новая публикация исполнительницы заставила многих интернет-пользователей рассмеяться.