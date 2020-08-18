Флаги Евросоюза заметили на митинге в Минске

Минск, 18 августа. Жители Минска в очередной раз собрались на митинге на площади Независимости. Замечены были на акции не только бело-красные флаги, но и Европейского союза.

Поначалу очевидцы обратили внимание на флаги в свернутом виде. Однако затем они стали развеваться над толпой протестующих.

Как не раз уже отмечали эксперты, после президентских выборов на Белоруссию оказывается давление из-за рубежа. Оппозиционные кандидаты начали открыто связываться с представителями Запада, чтобы добиться их поддержки. Например, главный оппонент действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская улетела в Литву, откуда делает громкие заявления.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что все слова Тихановской имеют единственную цель: раскачивание ситуации в Белоруссии.

Лукашенко уже привел войска на западной границе в полную боеготовность, подчеркнув, что страны Запада стали наращивать военную мощь в регионе. Президент отметил, что иностранное вмешательство в дела республики проявляется уже «в открытую».