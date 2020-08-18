Новый клип Ольги Бузовой оставил в недоумении фанатов

Москва, 18 августа. Российская певица Ольга Бузова выпустила клип на песню Mira me Bebe, которая была записана в совместно с дуэтом Джаро & Ханза.

Четырехминутный клип напоминает настоящий боевик. При этом в клипе Бузова примерила на себя несколько ярких образов и перевоплотилась в художницу Фриду Кало.

«Новый клип, точнее, целый мини-фильм на трек Mira me bebe. Мы с парнями Джаро и Ханзой устроили настоящий экшн в лучших голливудских традициях. А вот что победило — любовь или предательство, добро или зло — смотрите сами», — написала Бузова в своем Instagram.

Фанаты с восторгом встретили новую работу артистки, высоко оценив песню и видеоряд. оценило премьеру по достоинству.

«Оля, классная работа», — пишет chesnakov_m.

«Супер-клип, умничка! Поздравляю», — отмечает tofilina616.

«Потрясающий клип», — признается margulis94.

Однако некоторым подписчикам Бузовой не понравился новый клип. Фанаты выразили недоумение в связи с появлением в видео Фриды Кало, а также назвали непонятной задумку клипа.

«Непонятная задумка режиссера. Зачем здесь понадобилась Фрида?» — спрашивает anna_diryugina.

«Я верно поняла, это Фрида Кало? Зачем этот образ? Нужна пояснительная бригада», — отмечает sana_gorohova.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что из-за плотного графика ей понадобилась помощь квалифицированных врачей. Девушке стало плохо после многочасовых репетиций для шоу «Ледниковый период».