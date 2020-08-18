Многотысячные митинги в поддержку Лукашенко прошли в Гомеле и Могилеве

Минск, 18 августа. Митинги в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Гомеле, Могилеве и других населенных пунктах страны.

На акции пришли несколько тысяч человек, которые принесли с собой красно-зеленые флаги Белоруссии и плакаты.

«Мы здесь, чтобы защитить страну. За мир в наших семьях. Мы за батьку. Беларусь не отдадим», — такие надписи нанесены на транспаранты.

В Могилеве во время акции появился вертолет с флагом республики. Он пролетел над площадью Ленина. Флаг также вывесили на здании Могилевского областного исполкома.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Победу на них с подавляющим преимуществом одержал Лукашенко. За него проголосовали 80% избирателей, в то время как Светлану Тихановскую, его главного оппонента, поддержали только 10% белорусов.

Далеко не все жители страны согласились с итогами голосования. В стране начались массовые беспорядки. Задержаны несколько тысяч участников несанкционированных митингов. Лукашенко привел в полную боеготовность войска на западной границе.

Тем временем молодежь Белоруссии запустила акцию в TikTok в поддержку действующего президента.