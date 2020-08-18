Штурм рассказала, что оплатит похороны Легкоступовой

Москва, 18 августа. Супруг скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов не потратил на похороны жены ни копейки. Об этом в интервью Пятому каналу сообщила певица Наталья Штурм.

«Он ничего не заплатил, ни копейки! Похороны послезавтра», — заявила Штурм.

По словам артистки, оплату похорон взяла на себя дочь певицы Анетта Бриль, также финансово помогали друзья Легкоступовой.

Певица добавила, что помощи в организации похорон от Фирсова нет никакой.

«Он только ходит и зудит, что надо было ее прах развеять над Канарами, как она говорила», — высказалась Штурм, добавив, что об этой просьбе Легкоступовой никому более не известно.

По мнению Штурм, никто из близких певицы не захочет видеть ее супруга на похоронах, которые пройдут на Троекуровском кладбище.

«Он — человек, который вторгся в чужую жизнь и уничтожил ее, лишив и внуков бабушки и обоих детей матери. Я уверена, его не хотят там видеть», — подчеркнула она.

Ранее коллега и близкая подруга Легкоступовой Ольга Зарубина заявила, что е нее складывается ощущение, что Фирсов пытается заработать на смерти певицы. Она подчеркнула, что особо усомниться в искренности вдовца заставляют его неловкие попытки извиниться за причастность к трагедии.

Певица ушла из жизни в минувшую пятницу в реанимации, не выходя из комы. Об этом сообщила ее дочь Анетта, передавал RT. По предварительным данным, родственники звезды не планируют предъявлять кому-либо обвинения.

Прощание с певицей состоится 20 августа в 12.00 на Троекуровском кладбище.