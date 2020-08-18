РФ призвала СБ ООН позволить белорусам самим решить проблемы своей страны

Нью-Йорк, 18 августа. Ситуация в Белоруссии не является темой для обсуждения Советом Безопасности ООН. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В Совете Безопасности ООН по инициативе США и Эстонии состоялось закрытое совещание, на котором обсуждалась ситуация в Белоруссии.

Полянский отметил, что в ходе встречи российская сторона обратили внимание на двойные стандарты иностранных коллег, которые ранее не выносили на обсуждение СБ ООН подобные темы и случаи полицейского насилия, которые происходят в их странах.

«Мы отметили, что ситуация в этой стране не является темой для обсуждения в Совете Безопасности. Россия подчеркнула, что только сами белорусы без иностранного вмешательства могут решить проблемы в своей стране», — пояснил Полянский.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.

После завершения голосования в Белоруссии начались массовые протестные акции. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингующих.