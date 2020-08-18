«Ленком» обратился в прокуратуру из-за клеветы в адрес Александры Захаровой

Москва, 18 августа. Руководство «Ленкома» обратилось в прокуратуру Москвы с заявлением о защите чести и достоинства сотрудников театра. Поводом для заявления стала публикации в одном из желтых изданий, в которой утверждалось, что ведущая актриса театра Александра Захарова якобы страдает алкогольной зависимостью. Кроме того, издание обвинило главу театра Марка Варшавера в непрофессионализме.

Директор «Ленкома» принял решение обратиться в прокуратуру, чтобы отстоять честь и достоинство сотрудников театра. По словам Варшавера, Александра Захарова более 30 лет работает в «Ленкоме» и обладает безупречной репутацией, поэтому театр намерен подать в суд на распространяющее клевету издание, передает MK.Ru.

«Заявление в прокуратуру уже поступило, и теперь мы ждем решения, чтобы начать действовать дальше — обратиться в суд», — заявил Варшавер.

При этом сама Александра Захарова клевету в свой адрес пока не прокомментировала. По словам ее коллег, нынешний год выдался трудным для актрисы в связи с кончиной отца.