Новые газогенераторы для самолетов выведут РФ в лидеры авиастроения

Самара, 18 августа. Новая научно-исследовательская площадка по разработке перспективных авиационных двигателей открылась на базе Самарского университета. Специальное конструкторское бюро будет специализироваться на проектировании сложных технических комплектующих, способных значительно улучшить работу силовых агрегатов для авиации.

Специалисты научно-исследовательской площадки уже приступили к реализации нового крупного проекта, который позволит существенно улучшить работу авиационных двигателей и повысить летную тягу летательных аппаратов. Речь идет о разработке турбокомпрессора (газогенератора), который станет «сердцем» для перспективных энергоэффективных силовых агрегатов. Газогенератор, работающий совместно с активной камерой сгорания, решит сложные задачи и значительно повысит мощность работы авиамоторов.

Двигатели нового поколения с перспективным газогенератором обладают возможностью функционирования при малом расходе авиационного топлива на больших удельных мощностях. Подобные силовые установки позволят России выйти в лидеры мирового авиационного строения, а также разработать самолеты, способные совершать многочасовые перелеты без дозаправки.

«Мы создаем двигатель нового поколения! Этот газогенератор должен будет обеспечивать удельный расход топлива на уровне 0,48 кг/кгс/ч (килограмма на килограмм тяги в час). Создание такого газогенератора – задача сложнейшая, но мы попробуем найти решение», – рассказал научный руководитель предприятия Александр Ермаков.

Специалисты планируют полностью завершить разработку новых перспективных газогенераторов за три года. После этого конструкторское бюро на базе Самарского университета начнет работу по созданию малоразмерных газотурбинных и поршневых авиадвигателей для самолетов малого класса.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 совершил перехват американского самолета-разведчика над нейтральными водами Балтийского моря. RC-135, состоящий на вооружении ВВС США, быстро приближался к границам Российской Федерации.