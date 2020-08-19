Как Финляндия нападала на Россию и уничтожала ее мирное население

Скоро исполняется 100 лет со дня окончания советско-финской войны, которая стала первой из четырех войн между нашими странами в 1918–1944 годах. Самый кровавый момент ее истории — Выборгская резня — полная ликвидация русского населения этого города, но военными преступлениями финская армия отметилась во всех войнах, которые велись на советской территории, то есть в трех из четырех.

За 15 минут до наступления 1918 года большевистское правительство во главе с Владимиром Лениным признало независимость Финляндии. На следующий день генерал-лейтенант Карл Густав Маннергейм подал рапорт об увольнении из русской армии, в котором он также попросил главу Совета народных комиссаров Владимира Ленина назначить ему пенсию. В феврале большевики выдали ему выплату в размере 3761 рубль, но Маннергейм к тому времени стал главнокомандующим финской армией и вместе со всей своей страной стал «благодарить» Ленина и большевиков за подаренную 54 дня назад свободу.

23 февраля 1918 года на станции Антреа (сейчас — город Каменногорск) он произнес речь, вошедшую в историю Финляндии как «Клятва меча». Он провозгласил:

«Нам не нужна в качестве подарка-милости та земля, которая уже по кровным узам принадлежит нам. Я клянусь от имени той финской крестьянской армии, чьим главнокомандующим я имею честь быть, что не вложу свой меч в ножны, прежде чем законный порядок не воцарится в стране, прежде чем все укрепления не окажутся в наших руках, прежде чем последний вояка и хулиган Ленин не будет изгнан как из Финляндии, так и из Восточной Карелии. Веря в правоту нашего благородного дела, полагаясь на храбрость наших людей и самопожертвование наших женщин, мы создадим сильную, великую Финляндию».

Как видите, финскому руководителю мало Финляндии и он претендует уже на Карелию (финны называли ее Восточной, так как в составе Финляндии тоже был регион Карелия). И это при том, что в этот момент в Финляндии шла собственная ожесточенная гражданская война. Основу армии белых финнов, которой командовал Маннергейм, составлял шюцкор (в переводе означает «охранные отряды»). Интересно, что сокращение СС в переводе с немецкого означает то же самое. Шюцкор также был признан преступной организацией. По требованию СССР и Великобритании он был распущен в 1944 году. Армия Маннергейма сама себя называла Valkokaarti — Белая гвардия. Возможно, что русские белогвардейцы именно у финнов позаимствовали это название, так как гражданская война в России началась примерно тогда, когда она закончилась в Финляндии победой белых.

25 февраля 1918 года в Германию прибыли бойцы 27 Королевского Прусского егерского батальона, сформированного из финских добровольцев, уехавших из страны, чтобы сражаться против России во время Первой мировой войны. Они приняли активное участие в разгроме финских красногвардейцев и составили основу офицерского корпуса финской армии. Прибыло на помощь Маннергейму и множество добровольцев из Швеции, часть из них образовала так называемую «Черную бригаду».

27 февраля руководство Финляндии направило обращение к немецкому кайзеру Вильгельму II, в котором сообщило, что считает свою страну союзницей Германской империи, в связи с этим просит включить в готовившийся мирный договор с Союзом пункт о присоединении к Финляндии Карелии и Кольского полуострова. Немецкое руководство оставило это обращение без внимания. В подписанном 3 марта 1918 года в Брест-Литовске договоре было лишь условие вывода бывших войск русской армии из Финляндии. Кроме того, в страну прибыли немецкие войска, освободили от красных финнов Хельсинки и провели там 14 апреля военный парад.

Финны свой военный парад в Хельсинки в честь победы в гражданской войне провели 16 мая, но еще не дожидаясь окончания гражданской войны, они начали захват Карелии. Уже 15 марта Маннергейм подписал приказ о переходе границы РСФСР в этом районе тремя финскими группами вторжения под предлогом преследования отступающих финских красногвардейцев, а 18 марта на захваченной территории в селе Ухта (сейчас — Калевала) собрался марионеточный «Временный комитет по Восточной Карелии», который провозгласил выход Карелии из России. Новое «государство» сразу же признала Финляндия и выделила ему займ в восемь миллионов финских марок. Именно финское вторжение в Карелию привело к военной интервенции в Мурманск и Архангельск войск Франции, Британии и США под предлогом защиты находящихся там военных грузов.

При этом воевали они с русскими не только в Карелии, но и в самой Финляндии. 6 апреля, после захвата белыми финнами города Тампере, там было расстреляно около 200 русских, хотя подавляющее большинство из них никакого участия в гражданской войне не принимало, а расстрелянные царские офицеры даже сочувствовали и помогали белым. Точно такая же трагедия, но со значительно большим числом жертв, повторилась через 23 дня в Выборге, который вошел в состав России в 1710 году, но был подарен императором Александром I в 1811 году Великому княжеству Финляндскому, которое тогда входило в состав Российской империи.

Военное преступление, вошедшее в историю под названием «Выборгская резня», было ничем не спровоцировано, так как город достался белофиннам без боя. Уцелевший русский житель Выборга Катонский свидетельствовал, что 29 апреля «около шести часов утра белые ворвались в город со стороны Коликомяки с криками «Бей русских!» То есть решение об этнической чистке было принято заранее. Финские солдаты разбежались по домам и начали выявлять русских. Всех заставляли считать по-фински, а если человек этого не смог сделать или считал с акцентом, то его арестовывали и вели к одному из трех мест массовых расстрелов. Они так старались, что вместе с русскими арестовали, а потом расстреляли как минимум 37 других иностранцев, в том числе 23 поляка, четыре украинца и три эстонца.

Финны потом объясняли, что не занимались геноцидом, а просто выполняли приказ Маннергейма от 11 февраля 1918 года, по которому все попавшие в плен русские, служившие в финской Красной армии, подлежат немедленному расстрелу. Но целый ряд фактов опровергает это утверждение. Так, среди погибших было 23 подростка, в том числе 12-летний Сергей Богданов и 13-летний Александр Чубиков. А вот как описывает Импи Лемпинен смерть 14-летнего Николая Гаврилова:

«Я попал в группу, где шепотом говорили по-русски. Там был и мой знакомый 14-летний мальчик, говоривший по-русски, который родился в Выборге. К группе устремился один изверг с веткой лапника на шапке (лапник — эмблема шюцкора. — Прим. ФАН) и прокричал: «Разве вы не знаете, всех русских убивают! Тогда этот молодой мальчик обнажил грудь и прокричал: «Здесь есть один русский, стреляйте». Изверг достал оружие и выстрелил, погибший мальчик был отважным русским».

Были расстреляны два кадета 13 и 15 лет — братья Вольдемар и Николай Булацель, которые бежали от большевиков из Петрограда и скрывались от красных в Выборге. Среди расстрелянных как минимум четыре женщины: Мария Иванова, Ольга Макеева, Антонина Михайлова и Александра Афанасьева. Немец Фриц Тикленек не только не помогал красным, но даже провел четверо суток у них под арестом, но это его не спасло.

А вот воспоминания Вилхо Канккунена:

«Когда мы попали в Выборг, нас привели сначала в центральные казармы, где проводили первичный «отсев». Кричали, есть ли русские и пусть они выйдут из строя. Русских было немного, но всех их сразу же повели на расстрел».

Среди жертв резни установлены имена 38 царских офицеров, которые ненавидели красных и радовались приходу белогвардейцев. Капитан Константин Назаров 29 апреля 1918 года одел парадную форму, взял букет цветов и пошел встречать финские войска. Этот день стал последним в его жизни. Более того, были расстреляны даже капитан Василий Михеев и поручик Николай Некрашин, которые укрывали у себя дома шюцкоровцев и таким образом спасли им жизнь, а также дали им оружие.

Бежавший в Петроград Владимир Гридин рассказал газете «Новая жизнь», что он видел в Выборге: «Расстрелы приводили в исполнение самым что ни на есть жестоким образом. Часто одну группу людей расстреливали прямо на глазах другой, а раненых добивали. В основном казни проводили на валах укреплений, между Фридрихсгамскими воротами и во дворе замка. Говорят, что тела закрывали собой валы укреплений. Некоторые из тел были скручены до неузнаваемости, с разбитыми лицами, проломленными черепами и сломанными пальцами. Голова найденного кучера инженерного управления Кучарина была переломлена надвое, висела только на коже, а у банковского комиссара Борисова было рассечено полчерепа. Почти все тела были раздеты и ограблены. Рассказывали, что директор продовольственного магазина Антоновский кричал: «У меня забрали все деньги, 16 тысяч!». В некоторых случаях у казненных отрезали пальцы, чтобы снять кольца».

Эта газета 9 мая 1918 года опубликовала статью «Расстрелы русских граждан в Выборге», в которой сообщала: «Исполнительный Комитет Петроградского Совета получил серию документов о российских гражданах, расстрелянных в Выборге финскими белогвардейцами. Некий Вайсберг, которого допрашивали по поводу расстрелов, рассказал, что 29 апреля в Выборге он был арестован и отведен на железнодорожный вокзал. По дороге на вокзал, его остановил финн, который забрал у него удостоверяющие личность документы и деньги, после чего Вайсберга с провожающим отправили домой.

На следующий день после получения им разрешения на передвижение очевидец встречал на улицах много знакомых, которые сообщили о том, что большое количество русских убили. Отправившись с сестрой офицера на опознание ее брата, свидетель увидел в сарае около двух сотен тел, большей частью офицеров и учащихся реальной школы. Кроме того, много тел погибших было собрано в комнате для задержания у Фридрихсгамских ворот и на Папуле. Согласно отзыву свидетеля, тел было всего около 500. По словам того же свидетеля, жена погибшего подполковника говорила, что видела, как убитых ставили в ряды и расстреливали из пулеметов.

Сбежавший из Выборга 7 мая И. А.Нилов подтвердил, что насилие над русскими началось в Выборге. Убивали мужчин, женщин, детей. На его глазах убили двух школьников 14 и 15 лет. Многих русских офицеров и военных расстреляли. Свидетель видел, как перед расстрелом истязали бывшего солдата, отрезав ему уши и нос. Когда батальон Вааса вошел в город 28 апреля, он начал совершать обходы частных квартир. Этот свидетель говорит, что в Выборге распространились слухи о том, что перевозившее получивших травмы русских судно было затоплено белыми по дороге в Кронштадт. По словам свидетеля, всего погибло около 600 человек. Согласно другим свидетелям, на территории Терийоки (сейчас — Зеленогорск) и Оллила также были проведены соответствующие казни».

Интересно, что в этот же день выходящая в Финляндии на шведском языке газета Hufvudstadsbladet тоже признала расстрелы русских в Выборге в статье «Frаn Viborgs belägring» («Об осаде Выборга»): «В связи со взятием Выборга некоторые обвинительные приговоры приводились в исполнение сразу, особенно в отношении русских, и тогда, к сожалению, и, наверное, по ошибке, несколько симпатизировавших русским поляков разделили их участь. Расстрелы проводили рядом с валами Нейтсютниеми. В понедельник и вторник (или 30.4.1918 г. и 1.5.1918 г.) там можно было увидеть тела в подтверждение того, что кровожадным бандитам справедливо отомстили».

Как видите, финская газета лжет про наличие обвинительных приговоров и совсем не сообщает количество жертв. Между тем на сегодняшний день финские историки признают, что было убито минимум 327 человек, чьи имена установлены, также документально доказано наличие по крайней мере 420 трупов в захоронениях. Однако множество свидетелей уверены в том, что жертв геноцида было значительно больше. Во всяком случае в ноте наркома по внешней политике Георгия Чичерина послу Германии в РСФСР графу Вильгельму фон Мирбаху от 14 мая 1918 года сообщается о расстреле в Выборге 600 русских и предлагается создать совместную комиссию для расследования. Современный финский исследователь Ларс Вестерлунд в своей работе «Мы ждали вас как освободителей, а вы принесли нам смерть» приводит поименный список 863 погибших в Выборге.

Многие очевидцы сообщают, что жертв было бы намного больше, но массовые расстрелы остановило вмешательство британского консула Вольдемара Фриска. Есть и такая статистика: в 1910 году в Выборге жило 5 240 русскоязычных, а в 1920-м — 2 031, и это при том, что в конце 1917 года в город приехало множество беженцев из Петрограда. Не хочу утверждать, что все эти 3200 человек были убиты финнами, но цифры красноречивы. В любом случае Выборгская резня стала самой массовой казнью в истории независимой Финляндии.

Несмотря на шедшую Первую мировую войну, массовое убийство гражданского населения привлекло внимание Европы. В целях успокоить европейцев Маннергейм 12 мая выступил с информационным сообщением «Жертвы взятия Выборга», в котором заявил: «Пресса, особенно русская, распространяет слухи о том, что в связи со взятием города в Выборге убивали невинных людей. Вследствие этих слухов сообщаю, что в некоторых случаях жертвами стали не участвовавшие в сражениях лица и те, которые во время уличных боев, несмотря на явную опасность, находились вне дома. В связи с этими случаями начато серьезное расследование, в ходе которого выяснится, было ли в пылу боя излишне применено насилие. Если это окажется правдой, виновных накажут». Это, разумеется, оказалось только малой частью правды, а вот виновных не наказали — расследование вскоре прекратилось.

Возможно, Маннергейм и не одобрял массового уничтожения русских в Выборге, но почти все командные должности в его армии занимали егеря, которые очень неоднозначно относились к нему, так как он воевал против них в составе русской армии во время Первой мировой войны. Тремя подразделениями, которые вошли в Выборг, тоже командовали егеря, и даже когда там они совершили преступление прямо на глазах Маннергейма — убили классика финской музыки композитора Тойво Куула — он не рискнул привлечь их к ответственности, опасаясь военного переворота и своего отстранения от командования как минимум. Вот как этот случай описывает очевидец егерь Матти Саари: «В мае 1918 года в выборгском отеле Seurahuone на Театральной площади мы праздновали победу над красными. После того, как мы выпили весь алкоголь в отеле, ребята сходили и взломали ближайшую аптеку и принесли оттуда медицинский спирт. С нами был большой патриот Финляндии Тойво Куула, который сильно захмелел и бросил нам в лицо, что его марш шюцкора лучше, чем марш егерей Яна Сибелиуса. В ответ один из наших ударил его кулаком по физиономии. Взбешенный Куула схватил чей-то нож и ударил им обидчика в лицо, а после этого выбежал на Театральную площадь. Обливаясь кровью, егерь вместе с другом бросился за ним и выстрелил в него, он упал. В это время на другой стороне Театральной площади стоял Маннергейм со свитой, но он сделал вид, что ничего не видит и не слышит. Через несколько дней Куула умер в госпитале от огнестрельного ранения».

Хотя финскими войсками в Выборге командовали егери, но непосредственно массовыми расстрелами у Фридрихсгамских ворот командовал майор шведской армии Марти Эгстрем, прибывший в Финляндию в качестве добровольца. В них участвовал боец Партизанского полка Каяни Урхо Калева.

Кекконен. В 1956–1981 годы он был президентом Финляндии, и советские СМИ называли его «большим другом Советского Союза», в 1964 году он был награжден орденом Ленина, а в 1973 году — орденом Дружбы народов. В 1980 году ему присуждена Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами». А вот монумент на месте самого массового расстрела русских жителей Выборга был установлен только в 2013 году. Не забывают о Выборгской резне и в Финляндии. В 2017 году были выпущены юбилейные монеты по 2 евро, посвященные 100-летию независимости Финляндии и на одной из них была изображена сцена расстрела. Правда, после вспыхнувшего скандала выпуск монет был прекращен.

Вдохновленные победой в гражданской войне, финские руководители в день ее окончания — 15 мая 1918 года — официально объявили войну РСФСР. При этом еще до ее объявления 10–12 мая финские войска атаковали район Печенги, но были отброшены сражающимися вместе (уникальный случай!) красноармейцами и английскими моряками эскадры контр-адмирала Теодора Кемпа. Поняв, что своими силами захватить русские земли в Заполярье не получится, Финляндия решила вместе с Германией выбить оттуда войска Антанты, а потом оставить «освобожденные» земли себе. Однако немцам не нравился Маннергейм, которого они считали сторонником Антанты, и по их требованию он 31 мая подал в отставку и уехал в Швецию. Немецкие офицеры начали перевооружать и обучать финскую армию. Англичане, в свою очередь, из бежавших в Россию красных финнов создали Мурманский и Карельский легионы.

Одновременно финские войска расширяли захваченную территорию в Карелии, и 15 октября была захвачена Ребольская волость в Карелии, а в январе 1919 года — соседняя Поросозерская волость. 9 октября 1918 года Финляндия была объявлена королевством, а ее монархом стал муж сестры германского императора Вильгельма II принц гессенский Фридрих Карл. Не вызывает сомнения, что если бы Первая мировая война продлилась бы еще несколько месяцев, то у нее появился бы еще один фронт в Заполярье, а Финляндия официально бы вступила в войну на стороне Германии и ее союзников. Однако ей повезло.

12 декабря 1918 года прогерманское правительство Пера Эвинда Свинхувуда было вынуждено уйти в отставку, и парламент избрал регентом Финляндии Карла Густава Маннергейма. Новый глава страны начал переговоры с представителями Великобритании и предлагал им начать наступление финских войск на Петроград, и требовал взамен 15 миллионов фунтов стерлингов, признание российскими белогвардейцами независимости Финляндии, а Великобританией — принадлежности к ней Карелии и Кольского полуострова и демилитаризации Балтийского моря. Однако белогвардейские лидеры Колчак и Деникин были против участия финнов во взятии Петрограда, и не только из-за необходимости признания их независимости. Они боялись, что Выборгская резня может повториться в Северной столице в значительно больших масштабах. В самой Финляндии большинство населения было против помощи белогвардейцам, так как считало, что возрождение Российской империи приведет в конечном итоге к утрате независимости их страны, в то время как большевики добровольно дали финнам свободу.

Тем не менее Маннергейму удалось договориться с представителями Антанты о совместных действиях против Красной армии. 21 апреля 1919 года при поддержке подразделений из шведских и эстонских добровольцев финские войска начали наступление в Карелии, и в течение нескольких дней захватили Видлицу, Тулоксу и Олонец, и к 29 апреля оказались всего в семи километрах от Петрозаводска. Одновременно с севера в направлении Кондопога-Петрозаводск атаковали англо-канадские войска и русские белогвардейцы. В мае белогвардейская армия Юденича начала наступление из Эстонии на Петроград.

2 мая Совет Обороны РСФСР объявил Петроградскую, Олонецкую и Череповецкую губернии на осадном положении, а 4 мая была объявлена всеобщая мобилизация Северо-Западного региона РСФСР. Весь май и июнь восточнее и севернее Ладожского озера шли упорные бои, в ходе которых малочисленные отряды Красной армии сдержали хорошо обученные, полностью экипированные и отлично вооруженные белофинские войска, обладавшие к тому же значительным численным перевесом.

27 июня Красная армия перешла в наступление и начала разгром Олонецкой группировки финских войск, высадив десант в тыл врага с кораблей Онежской военной флотилии. В результате внезапного удара финны начали панически отступать, бросая оружие. Были захвачены 12 артиллерийских орудий, 30 миномётов и пулемётов, 2000 винтовок, один легковой автомобиль, склады с боеприпасами и продовольствием. 8 июля красноармейцы вышли на южный участок финской границы, но руководители РСФСР запретили ее пересекать.

Разгром финских войск тяжело отразился на политической карьере Маннергейма. 17 июля 1919 года Финляндия была провозглашена республикой, и при избрании президента в парламенте 25 июля 1919 года он получил всего 50 депутатских голосов, в то время как ставший первым президентом Финляндии швед Каарло Юхо Стольберг — 143. В результате будущий маршал снова уехал из страны.

Несмотря на явное поражение, финское руководство отказывалось заключать мирный договор и постоянно перебрасывало свои войска вдоль многокилометровой российско-финской границы, что вынуждало держать здесь крупные силы Красной армии, которые так были нужны на других фронтах гражданской войны. Принуждение Финляндии к миру продолжалось долго. 18 мая 1920 года была освобождена, находившаяся более двух лет под финской оккупацией Ухта, самозванное правительство Карелии бежало в Финляндию, а к середине июля под властью захватчиков оставались только Ребольская и Поросозерская волости. После того, как все союзники Финляндии — страны Антанты, Эстония, Польша — прекратили вооруженную борьбу с РСФСР и были разбиты основные силы русских белогвардейцев, она согласилась наконец на прекращение войны.

14 октября 1920 года в эстонском городе Тарту был подписан мирный договор. При этом по его условиям получалось, что Финляндия страна-победительница, так как к ее территории присоединялся район Печенги, а также западная часть полуострова Рыбачьего и большая часть полуострова Среднего. Финляндия получила выход к Северному Ледовитому океану.

Этот мирный договор Финляндия рассматривала как временную передышку и сразу же начала подготовку к новой войне с Россией. Во время Кронштадтского мятежа она поставляла восставшим продовольствие и медикаменты, перебросила туда группу белоэмигрантов, а после его подавления укрыла на своей территории около 8000 мятежников, из которых начала формировать боевые подразделения. Как известно, в 1921 году в РСФСР случился голод, от которого сильнее всего пострадало Поволжье. В связи с этим был увеличен продовольственный налог, что вызвало определенное недовольство крестьян, в том числе и в Карелии. Этим решила воспользоваться Финляндия, и попытаться присоединить к себе хотя бы северную Карелию. Для начала был организован средств в пользу бедствующих карел, причем собирали не только в Финляндии, но и в Эстонии и Дании. На самом деле собранное продовольствие послужило для снабжения белофиннов во время их вооруженных действий в Карелии, а финансовая помощь оказывалась тем, кто выступал за присоединение Карелии к Финляндии.

Уже в августе 1921 года на север Карелии начали проникать финские офицеры. Связываясь с местными националистами, они начали готовить вооруженное выступление. Этому способствовало то, что после окончания гражданской войны в европейской части России началось сокращение численности Красной армии, а пришедшие на смену молодые бойцы не имели боевого опыта. Вскоре финны установили, что в районе находится всего 700 бойцов Красной армии и пограничников ВЧК, и решили действовать. В октябре 1921 года в деревне Тунгудской был создан марионеточный «Временный Карельский комитет», который возглавил Василий Сидоров, сменивший фамилию на Левонен. В короткие сроки был установлен контроль над 15 селами.

Боевые действия начались 6 ноября 1921 года. Позже на IX Всероссийском съезде Советов делегаты из Карелии рассказали о случившемся: «В Октябрьскую годовщину в Карельском селе Ругоярви близ финляндской границы, местные советские работники устроили вечер в помещении сельской школы. Тут были и местные крестьяне, и учитель школы, и местные коммунисты. Среди них были истинные борцы за свободу карельского народа, которые еще в темные царские времена боролись в подполье против самодержавного режима. Подкравшаяся исподтишка вооруженная шайка окружила дом, ворвавшись в него, захватила 24 человека (10 партийных и 14 беспартийных) и повела их на смертные муки.

Не для всех обреченных дело кончилось простым расстрелом. Некоторых подвергали жесточайшим пыткам, выкручивали несчастным руки, выкалывая глаза, вырезая мягкие части лица. Одного, доведенного пыткой до предсмертных судорог, притащили к проруби и сунули под лед. Палачи продолжали надругательства даже над трупами — расстреливали их разрывными пулями. После этой жестокой и дикой расправы убитые были раздеты и разбросаны по разным местам».

Используя внезапность, были атакованы и захвачены пограничные заставы. После этого из Финляндии хлынул поток финских военных, шюцкоровцев, бывших кронштадтских матросов (батальон Плеханова) и даже уголовников, освобожденных из финских тюрем. Начались массовые зверские убийства коммунистов и комсомольцев вне зависимости от их национальности. На захваченной территории финнами была проведена принудительная мобилизация всего мужского населения от 18 до 40 лет, что доказывает, что это не было народным восстанием, как утверждают финские историки, а вторжением. Были сформированы воинские подразделения. Причем один из полков назывался Архангельским, что свидетельствовало о далеко идущих планах белофиннов. Командовали ими финские офицеры. Так, майор Пааво Талвела, будущий командующий финской Карельской армией во Второй мировой войне, командовал Ребольским батальоном лыжников, а будущий начальник Генерального штаба финской армии в 1941–1944 годы Аксель Хейнрихс — Карельским полком.

Красноармейские части, расположенные в северной Карелии на первом этапе войны, несли потери и вынуждены были отступать на первом этапе войны. Этому, кроме численного перевеса белофиннов и белокарелов из-за внезапности нападения, способствовал еще ряд обстоятельств. Все подразделения противника были на лыжах, тепло одеты и отлично знали местность. Подавляющее число красноармейцев не умело ходить на лыжах, им не хватало теплой одежды, и поэтому обмороженных часто было больше, чем убитых и раненых. Морозы доходили до -40 градусов и часто приходилось воевать по пояс в снегу. От холода из строя выходило оружие и артиллерия, в то время как у противника была специальная смазка и меховые чехлы. Финские войска часто использовали тактику партизанской войны — сразу несколько групп лыжников по 10–15 человек внезапно обстреливали красноармейцев с разных сторон, а потом, не принимая боя, уходили в леса.

14 ноября 1921 года финский лыжный отряд численностью около 100 человек захватил и сжег мост через реку Онда на Мурманской железной дороге и таким образом прервал главную транспортную артерию, связывающую северную Карелию и Кольский полуостров с остальной территорией России, так как в Карелии в 1921 году было всего 17 километров грунтовых дорог. К декабрю 1921 года численность финских войск в Карелии достигла 6500 человек. Финляндия попыталась оказать и дипломатическое давление на РСФСР и 27 ноября подала обращение в Лигу наций с предложением «рассмотреть ненормальное положение, создавшееся в Восточной Карелии», которое поддержала и Эстония. Кроме того, был подан иск на Россию и в Международный суд в Гааге.

Однако торжествовали финны недолго. Уже 6 декабря был построен новый мост через реку Онда, а до его постройки оружие и боеприпасы перевозили через реку на санях и на другом берегу их снова грузили в вагоны. Были переброшены части Красной армии, и их общая численность достигла 26 244 человека. Были присланы даже 17 самолетов, но из-за сильных морозов и метелей, заметавших взлетные полосы, использовать их не удалось. Зато большую помощь оказали три бронепоезда. Со всей России для красноармейцев были собраны лыжи и теплое обмундирование. Командующим войсками Карело-Мурманского района был назначен Александр Седякин, а его начальником оперативного управления — будущий маршал Федор Толбухин.

Против захватчиков из Финляндии поднималось партизанское движение и в их тылу. На хуторе Ильвясваара организовался отряд красных партизан в 50 человек. К нему присоединились партизаны из Войниц. Почти не имея оружия (оружие добывалось в боях с белофиннами), партизаны окружили деревню Каменное озеро и после трехчасового жестокого боя выбили из нее противника. Ушедшие из занятого белофиннами села Реболы крестьяне организовали партизанский отряд, который напал на белофиннов в деревне Туливаары.

26 декабря войска Советской России начали широкомасштабное наступление в трех сходящихся направлениях. Надежды финнов продержаться до весенней распутицы, когда наступление станет невозможным, не оправдались. Уже 29 декабря было освобождено Поросозеро. 9 января 1922 начался рейд по тылам противника 170 курсантов-финнов из Петроградской интернациональной военной школы во главе с одним из создателем Коммунистической партии Финляндии Тойво Антикайненом. За 11 дней они прошли 920 километров, выдавая себя за подразделение финской армии. За это время, потеряв восемь человек убитыми, они убили и захватили в плен 117 белофиннов, в том числе девять офицеров. Также они участвовали в освобождении Реболы и Кимасозера. После их рейда в финском тылу появились паника и неразбериха, финские подразделения несколько раз открывали огонь по друг другу. 25 января финны были изгнаны из Кестеньги и Кокисальмы, а 5 февраля — из Тихтозеро. Через два дня пало село Ухта, где располагался «Временный Карельский комитет», а его члены повторили судьбу своих предшественников — бежали в Финляндию. 17 февраля последние захватчики отступили в Финляндию.

Потерпела поражение Финляндия и на дипломатическом фронте. 15 января 1922 года Совет Лиги наций отклонил финские претензии, а Международный суд в Гааге решал до 24 июля 1923 года, когда объявил об отказе принять иск Финляндии. Финская агрессия дорого обошлась нашей стране. Правительство РСФСР объявило, что в Финляндию было насильно угнано 8000 человек трудоспособного населения, а финское правительство заявило, что приняло в своей стране 30 тысяч беженцев из России. Советское правительство оказалось более правдивым. Это были вынуждены признать и финны, и когда они в 1998 году в Суомуссалми установили памятник «Памяти воинов-освободителей Беломорской Карелии», то на установленной там табличке было написано: «Бои беломорских карелов за свою независимость происходили 28.10.1921–20.02.1922. Из примерно 3000 бойцов Временного правительства Беломорской Карелии около 500 были финскими добровольцами, в их числе 27 егерей. После подавления попытки превосходящей силой порядка 11 000 беломорских карелов отправились в качестве беженцев в Финляндию. Большинство из них вернулись, однако о 4000 беженцах финляндское государство заботилось вплоть до начала Зимней войны». Даже из этой надписи видно, что большинство карел не хотели иметь дело с финскими «воинами-освободителями».

Потери частей Красной Армии составили 1394 человека — 152 убитых, 512 раненых, 257 обмороженных, 200 пропавших без вести, 273 больных, а вот потери Финляндии неизвестны, так как там до сих пор утверждают, что их страна в войне не участвовала, да и войны никакой не было, а было народное восстание карелов, которое поддержали отдельные финны-добровольцы. Эту ложь газета «Правда» опровергла еще 2 февраля 1922 года, когда опубликовала документы 47 убитых и пленных действующих офицеров финской армии.

Так как формально Финляндией война РСФСР не объявлялась, то и мирный договор после ее окончания не заключался. Вместо него 1 июня 1922 года в Хельсинки было заключено «Соглашения между Россией и Финляндией о мероприятиях, обеспечивающих неприкосновенность границы». В нем было предусмотрено ограничение численности вооруженных сил в приграничной полосе, запрет «нахождения в пограничной полосе организаций, занимающихся подготовкой нападения на другую сторону» и «предупреждение образования на своей территории групп, готовящих нападение или вторжение на территорию другой стороны».

В этот же день там было опубликовано и официальное заявление делегации РСФСР, которое звучало как прямое предупреждение руководству Финляндии: «Российская Делегация от имени своего Правительства заявляет, что в случае вторжения с финляндской территории на территорию РСФСР вооруженных банд, а также в случае оказания со стороны финляндского правительства поддержки в любой форме вооруженным выступлениям на территории России, российское правительство будет считать, что со стороны Финляндии против РСФСР начаты военные действия (то есть будет считать, что начата война)». Победа Красной Армии заставила власти Финляндии идти на уступки, вот только, насколько мне известно, нашим павшим на той войне памятника нет. А для живых был учрежден нагрудный знак «Честному воину Карельского фронта».

В последующие годы мечты о Великой Финляндии у нашей соседки не развеялись. 27 февраля 1935 года посол Финляндии в СССР Аарно Юрьё-Коскинен согласился с высказыванием наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова: «Ни в одной стране пресса не ведёт так систематически враждебной нам кампании, как в Финляндии. Ни в одной соседней стране не ведётся такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии».

Однако там понимали, что одна Финляндия не может победить СССР и ждали появление сильного союзника. Таким стала казаться Германия после прихода в ней к власти Гитлера. Политическое и военное сотрудничество между этими странами расширялось с каждым годом. Снова возглавивший Финляндию президент Пер Эвинд Свинхувуд в 1937 году во время своего визита в Берлин заявил: «Враг России должен быть всегда другом Финляндии. Русская угроза для нас будет существовать постоянно. Поэтому для Финляндии хорошо, что Германия будет сильной». Все это заставило руководство СССР искать пути, чтобы, по крайней мере, отодвинуть на север границу с Финляндией на Карельском перешейке, которая проходила по реке Сестре в 30 километрах от Ленинграда. Территория Финляндии была самым удобным плацдармом для нападения на СССР.

В апреле-августе 1938 года проходили советско-финские переговоры в Хельсинки, в ходе которых наша страна предложила Финляндии разрешить создание советской военной базы на острове Гогланд, а также заключить договор о совместной обороне финского побережья в случае высадки немецких войск. Как видите, никаких территориальных претензий к Финляндии не выдвигалось, но она все равно отклонила советское предложение. Маннергейм, который в 1931 году возглавил Совет обороны Финляндии, а в 1933 году стал маршалом, советовал принять советское предложение, но к его мнению не прислушались.

В марте 1939 года СССР предложил арендовать острова Гогланд, Лавансаари, Тютярсаари и Сескар сроком на 30 лет, а в качестве компенсации давал территории в Карелии. Это было выгодное предложение для Финляндии, так как эти острова Финляндия в случае войны защитить все равно не могла из-за отсутствия у нее сильного флота. Тем не менее 6 апреля последовал отказ.

5 октября 1939 года новый нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов пригласил в Москву на переговоры министра иностранных дел Финляндии Юхо Элиаса Эркко «для обсуждения актуальных вопросов советско-финских отношений». Однако финский министр на переговоры не поехал, сославшись на более важные дела, и послал на переговоры в качестве главы делегации даже не своего заместителя, а посла в Швеции Юхо Кусти Паасикиви, при этом, как выяснилось через много лет, у него не было полномочий на заключение договора. В отличие от Финляндии наша страна придавала большое значение этим переговорам, и в них принял участие Иосиф Сталин, который заявил: «Мы ничего не можем поделать с географией, так же, как и вы. Поскольку Ленинград передвинуть нельзя, придётся отодвинуть от него подальше границу». На этот раз Финляндии было предложено перенести границу на 90 километров от Ленинграда, отдать СССР острова Гогланд, Лаавансаари, Тютярсаари и Сейскари и сдать в аренду полуостров Ханко для создания там советской военно-морской базы, а взамен получить вдвое большую территорию в Карелии. 4 ноября Сталин согласился вместо Ханко арендовать прибрежные острова, но Финляндия все равно отвергла все предложения.

Отказ Финляндии от всех советских предложений все более убеждал руководство СССР о наличии тайного договора между ней и Третьим рейхом о совместном нападении на Советский Союз. Гитлер мог пообещать финнам за это Карелию и Мурманскую область. Появилась угроза внезапной атаки вражеских войск в 30 километрах от Ленинграда. Таким образом из-за упрямства Финляндии война становилась неизбежной. Такая позиция властей Финляндии объясняется еще и тем, что там были уверены, что СССР не нападет на нее, а даже если это и случится, то советские войска будут разбиты, так как ей на помощь придет множество стран. Совсем как на современной Украине, там повторяли как заклинание: «Весь мир с нами!». Отдельные политики даже обещали финнам, что в случае войны советско-финляндской войны Германия, Великобритания и Францию прекратят свою «странную войну», заключат мир и вместе нападут на Советский Союз.

Разочарование наступило после начала войны 30 ноября 1939 года. На стороне Финляндии не выступила ни одна страна. Из 26 стран прибыло всего около 12 000 добровольцев, причем большинство без военной подготовки и к концу войны. В том числе 8700 шведов, 1010 датчан, 1000 эстонцев, 725 норвежцев, 366 венгров, 20 латышей. Больше всего вооружения поставила тоже Швеция, о чем любят вспоминать шведские СМИ. Финляндия получила от своей соседки 29 самолетов, 330 орудий, 30 тысяч артиллерийских снарядов, 50 миллионов патронов, 500 автоматов и пулеметов, 135 тысяч винтовок. Секрет шведской «щедрости» раскрылся после Второй мировой войны, когда были захвачены архивы германского МИД. Выяснилось, что 21 декабря 1939 года было заключено тайное соглашение, по которому Третий рейх гарантировал Швеции полностью компенсировать все поставленное ею Финляндии вооружение. Об этом шведские СМИ вспоминать не любят.

Интересны поставки из стран антигитлеровской коалиции стране, которая менее чем через год официально станет союзником Гитлера для ее борьбы с их будущим союзником — СССР. Великобритания, формально воюя с Германией, передала Финляндии 75 самолетов, 314 орудий, 185 тысяч артиллерийских снарядов, 17 700 авиабомб, 10 000 противотанковых мин, 124 автомата и 70 противотанковых ружей. Франция отправила для уничтожения наших солдат 36 самолетов, 160 орудий, 500 пулеметов, 795 тысяч артиллерийских снарядов, 200 тысяч гранат, 20 миллионов патронов и 400 морских мин. США, будучи тогда еще нейтральными, отправили вместе с самолетами 44 своих летчика, но они не успели вступить в бой. Также они предоставили Финляндии 2 миллиона долларов и ввели запрет на поставку ряда товаров в СССР. Более того, Великобритания и Франция реально рассматривали вопрос об отправке своих воинских подразделений в Финляндию для войны с СССР и бомбардировку нефтяных месторождений в Баку. Страшно и подумать, как бы продолжилась и чем бы закончилась Вторая мировая война, если бы это произошло.

Так как ход двух последних советско-финляндских войн подробно описан многими авторами, то я его в этой статье описывать не буду. Отмечу однако, что некоторые авторы представляют войну как череду бесконечных поражений Советской армии и чуть ли не как победу Финляндии. Действительно, на этой войне советским командованием был допущен ряд ошибок, приведших к ненужным потерям, но были и победы. Так, всего за три дня войны был полностью очищен от финских войск район Печенги, и стало невозможным снабжение финских войск через Северный Ледовитый океан. Главная цель войны была достигнута — граница отодвинута. Заодно перестала существовать финская военная флотилия на Ладожском озере, что было очень важно потом для функционирования Дороги жизни.

А вот что сказал об итогах войны 1939–1940 годов Иосиф Сталин на совещании с командным составом Красной армии 17 апреля 1940 года: «Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя было. Невозможно было обойтись без войны. Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить, безусловно, ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества. Не только потому, что Ленинград представляет процентов 30—35 оборонной промышленности нашей страны и, стало быть, от целостности и сохранности Ленинграда зависит судьба нашей страны, но и потому, что Ленинград есть вторая столица нашей страны».

Уже в сентябре 1940 года в Финляндию вошли немецкие войска, и она фактически стала союзником Третьего рейха. 25 июня 1941 года финский парламент объявил войну СССР, и при этом не было ни одного депутата, который проголосовал бы против, но тут надо помнить и то, что происходило в предыдущие дни. В утвержденном бюджете Финляндии на 1941 год военные расходы составляли 45%, что говорит о многом. А вот отрывок из рассекреченного сообщения заместителя наркома госбезопасности СССР Богдана Кобулова от 11 июня 1941 года Иосифу Сталину и Лаврентию Берии: «Министр финансов Мауно Пеккала сообщил нашему агенту следующее. На заседании финляндского правительства 9 июня президент Рюти заявил, что по требованию немцев Финляндия должна в ближайшие дни провести частичную мобилизацию и что в ближайшие же дни в Финляндию начнут прибывать в большом количестве немецкие войска». Действительно, мобилизация финской армии началась 10 июня 1941 года.

Благодаря действиям Финляндии мы можем считать, что Великая Отечественная война началась 21 июня 1941 года. В этот день началась финская боевая операция «Регата». На Аландские острова высадились финские войска, что являлось нарушением не только мирного договора с СССР от 12 марта 1941 года, но и Женевской конвенции 1921 года. С 23 кораблей высадилось 5000 финских солдат с 69 орудиями. Было захвачено консульство СССР, 31 его сотрудника арестовали и отправили в Турку. Три финские подводные лодки начали ставить мины у побережья Эстонской ССР и при этом получили приказ торпедировать советские корабли, если они встретятся на их пути. В ночь с 21 на 22 июня 1941 года принадлежащие ВВС Финляндии гидросамолеты Heinkel He 115 приводнились на Коньозере и высадили 16 финских диверсантов, одетых в немецкую форму, которые должны были взорвать шлюзы Беломоро-Балтийского канала, но вскоре были уничтожены.

22 июня финская авиация нанесла бомбовый удар по советской военной базе на полуострове Ханко, совершила несколько разведывательных полетов над территорией СССР. Но самое главное — с финских аэродромов взлетали немецкие самолеты, атакующие советские войска, из финских портов выходили немецкие боевые корабли. 23 июня нарком Молотов вызвал к себе финского поверенного в делах Пааво Хюннинена и задал ему вопрос: выступает ли Финляндия на стороне Германии или придерживается нейтралитета? Финский дипломат пообещал послать запрос в свое правительство, но ответ так и не был получен.

25 июня авиация Северного и Балтийского флотов нанесла удары по 18 финским аэродромам, где базировались самолеты немецкой 5-й воздушной армии и финских ВВС. На них был уничтожен 41 самолет. Поняв, что больше не получится избегать возмездия, прикрываясь фальшивым нейтралитетом, вечером того же дня Финляндия объявила войну СССР. Интересно, что при принятии этого решения финским парламентом не нашлось ни одного депутата, который бы проголосовал против.

Распространен миф, что финны остановились на старой границе, которая была до советско-финской войны 1939–1940 годов. На самом деле, наступая на Ленинград, они перешли ее, захватили Белоостров и продвинулись в среднем на 15 км южнее реки Сестры, по которой проходила граница. В помощь оборонявшей Карельский перешеек 23-й армии были даны моряки Балтийского флота. Завязались кровавые бои — Белоостров четыре раза переходил из рук в руки, пока не был освобожден нашими войсками. Потери финнов были такими, что, согласно финским документам, около 200 солдат из 18-й дивизии и 49 солдат 58-го полка в открытую отказались наступать, 210 солдат дезертировали.

Кроме того, финское руководство до последнего момента надеялось, что Великобритания не объявит ей войны, и заверяло английских дипломатов, что остановится на старой границе. В итоге наш союзник Великобритания объявила войну Финляндии только 6 декабря 1941 года, после того как финны отвергли ее ультиматум отвести свои войска к границе 1939 года, а государственный секретарь США Корделл Халл вообще поздравил Финляндию с выходом ее войск на старые границы в конце июня 1941 года. А вот что написал командующий финской армии Карл Маннергейм в ответ на требование немецкого командования продолжать наступление: «Мы не можем дальше наступать. Мы потеряли слишком много людей. К тому же, чтобы прорваться дальше, через карельский укрепленный район, нам нужны пикирующие бомбардировщики и тяжелая артиллерия, с тем чтобы сломить сопротивление. У нас их нет. И мы не можем наступать. Лучше бы было, если бы вы перебросили сюда 163-ю немецкую дивизию, которая из Швеции прибыла. И пусть бы тогда она бы развернула здесь наступление».

Это письмо опровергает и миф о том, что финны не обстреливали и не бомбили Ленинград из гуманных соображений. На самом деле они находились значительно дальше от города, чем немцы, и у них просто не было такой дальнобойной артиллерии, чтобы это делать. Их бомбардировочная авиация была малочисленной и слабой, и финское командование берегло ее для помощи своим войскам. Финнам удалось договориться с немцами о том, что во избежание столкновений между ними их авиация южнее реки Сестры действовать не будет.

Руководство Финляндии стремилось минимизировать свои потери, понимая, что если немцы Ленинград возьмут, то Карельский перешеек им достанется без боя. А о том, что финны были не меньшими врагами ленинградцев, чем немцы, свидетельствует, например, письмо президента Финляндии Ристо Рюти немецкому послу 11 сентября 1941 года: «Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была бы лучшей нашей границей на Карельском перешейке. Ленинград надо ликвидировать как крупный город».

Ежегодно в Санкт-Петербурге 27 января празднуется освобождение города от блокады в честь наступления против немецких войск, которое началось в этот день в 1944 году. Но тогда было уничтожено только южное полукольцо блокады, а финские войска на своих позициях на Карельском перешейке стояли до июня 1944 года. Проиграв очередную войну с нашей страной, финны традиционно избежали оккупации их страны. Финляндия потеряла только область Печенга, которую смогла отнять у РСФСР в 1920 году. Также она должна была поставить в течение 6 лет товары на сумму в 300 миллионов долларов, хотя материальный ущерб на оккупированной территории был значительно больше. От права иметь военную базу в Финляндии СССР отказался в 1956 году.

Будучи союзником Третьего рейха, тем не менее финские власти уничтожением евреев не занимались. Их там было очень мало, и многие из них служили в финской армии, которая воевала с СССР. Главной заботой финского руководства было сделать так, чтобы русские, составляющие большинство в захваченной финскими войсками частях Карелии и Карельского перешейка, перестали ими быть. Вначале предполагалось выселить русских и другие не финно-угорские народы на территорию России, захваченную Гитлером. В связи с этим маршал Маннергейм отдал приказ о подготовке этого населения к высылке путем помещения его в переселенческие лагеря. Вот что пишет об этом финский историк и участник той войны Хельге Сеппяля: «Русское население составляло большинство, или около 47%, карельского населения было 39%. Это неравенство было «исправлено» за счет заключения значительной части русского населения в лагеря. Численность заключенных в концлагерях доходила до 27% от всего населения, находящегося в оккупации. Политика оккупационных властей была явно расистская, и для людей в начале оккупации имело большое значение, к какой касте их отнесут. Находящиеся на свободе люди подразделялись на национальных и ненациональных, что означало: на родственные финнам народы и на русских».

То есть если немцы на своей территории отправляли в лагеря за какие-либо с их точки зрения провинности, то финнам вина была не нужна — для попадания в лагерь хватало русской национальности. И обратите внимание: в лагерях оказался каждый четвертый русский, проживающий на территории, захваченной финскими войсками. Немцы о таком и мечтать не могли.

План Маннергейма соединить его армию с армией Гитлера восточнее Ладоги и окружить Ленинград двойной блокадой провалился еще в 1941 году после освобождения Тихвина от немцев. Соответственно, и этническая чистка Карелии сорвалась. Однако русских из лагерей не выпустили, и они продолжали там работать и жить впроголодь. Всего было 24 лагеря для русских. Только в столице Карелии Петрозаводске их было семь и еще два лагеря для советских военнопленных. Вот что написал про это 17 апреля 1942 года тогдашний депутат финского парламента Вяйне Войонмаа: «Из 20-тысячного русского гражданского населения Яанислинна (Петрозаводска) 19 тысяч находятся в концлагерях и тысяча на свободе. Питание тех, кто пребывает в лагере, не очень-то похвалишь. В пищу идут лошадиные трупы двухдневной давности. Русские дети перерывают помойки в поисках пищевых отходов, выброшенных финскими солдатами».

По подсчетам профессора Михаила Семиряги, в финских концлагерях в 1942 году уровень смертности был выше, чем в немецких.

Все мы знаем, что в годы войны была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, но мало кому известно, что занималась она не только преступлениями Третьего рейха. Сразу после освобождения оккупированных финнами районов их посетили члены комиссии и собрали сотни свидетельств того, что там происходило. Они все именные и даже с домашними адресами тех, кому «посчастливилось» пожить под финской властью. От них кровь стынет в жилах. Ужасные мучения переносили узники в немецких лагерях, но там все же в основном были мужчины, а здесь почти сплошь дети, женщины, старики. Большинство мужчин мобилизовали в Красную армию. Вот акт, составленный девятью жителями деревни Ерш-Наволок Пряжинского района о петразаводском лагере № 2:

«В лагерь финны сгоняли всех без разбору — и дряхлых стариков, и старух, и матерей с грудными детьми. В лагере все вместе в общих бараках в ужасных антисанитарных условиях, за оградой из колючей проволоки в три метра высотой и из двух-трех рядов кольев. Здесь находились здоровые, больные и уже умершие от голода. Работающим в сутки выдавали по 250 граммов муки и больше ничего. В лагере свирепствовали заразные болезни — тиф, дизентерия. В поисках пищи мы весной извлекали из-под снега убитых зимой и осенью собак и кошек, у которых кожа облезла, мясо было с червями, и мы их ели. Многие из заключенных в поисках пищи охотились за крысами и лягушками. Некоторым удавалось воровать из ясель финских лошадей картофельную шелуху, но за это жестоко избивали. Финны нас часто избивали резиновыми дубинками. В лагере с голоду умирало так много людей, что их не успевали хоронить. Ребятишек финны заставляли рыть большие ямы, в которые сваливали трупы советских людей, умерших с голода и от побоев, по 40–50 человек в яму. За два года нашего пребывания в лагере нам не выдали ничего из одежды, ходили в лохмотьях. Многие не выдержали голода, пыток и побоев и сводили счеты с жизнью».

А вот что рассказал о Петрозаводске Илмари Вийтала, захваченный в плен младший сержант 2-й роты отдельного батальона охраны: «В лагере № 5 недалеко от вокзала находились мальчики и девочки 12–15 лет. В августе или в сентябре 1943 года в этом лагере было расстреляно несколько детей. Финские власти объявили, что расстрел был произведен при попытке к бегству. Условия для детей были кошмарные, их заставляли работать насильно, никто не лечил их, кормили исключительно плохо. В лагере свирепствовал тиф, в результате которого погибло много детей. Начальником лагеря № 5 был лейтенант Луккаринен. В лагере № 3, который размещался в здании лыжной фабрики, находились женщины с грудными детьми. Условия для заключенных были созданы исключительно тяжелые. Из детей и женщин многие умирали. В лагере № 2, который находился в студенческом городке, сидели дети, женщины и старики. Все лагери были обнесены колючей проволокой высотой до 3 метров».

Тем, кто не попал в лагерь, жилось не намного лучше. В городах ненациональные (так финны называли всех, кто не принадлежал к родственным им народам) получали по карточкам в 1,5 раза меньше, чем карелы, и должны были получать разрешение на каждую поездку из своего города. Но самое главное, что когда умирали заключенные в лагерях, финны отправляли новых на их место. О жизни в сельской местности дала показания учительница Яндомозерской школы Заонежского района Анна Лукина: «Фашистские порядки финны вели с первых дней. Начали с того, что стали отбирать у жителей весь хлеб, не оставляя им ни крошки. «Хватит, полопали хлеба» — кричал начальник по снабжению Симола. Отбирали не только хлеб, забирали все, что попадало на глаза и под руку. Отобрав весь хлеб, финны долгое время не давали людям ничего есть, а работать заставляли по 12 часов в сутки. Все школы были закрыты. Чтобы прокормить себя, ребенка и старого отца, я попросила дать мне какую-нибудь работу, но мне отказали. У меня была хорошая швейная машинка. Однажды меня вызвали в штаб и приказали немедленно отвезти ее в Великую Губу. Над советскими людьми финны измывались как хотели, называли нас собаками. Однажды, доведенные до отчаяния, мы пошли к коменданту просить хлеба. Вместо хлеба он схватил плетку и отхлестал нас до потери сознания.

Мы собирали мох, сушили, толкли и делали лепешки. Из березовых опилок варили кашу, из соломы пекли хлеб. Такая пища истощала организм, и люди умирали целыми семьями. Голодной смертью погибла семья Калининых из деревни Есины, умерли Николай Лукин, Андрей Стафеев, Андрей Фепонов и многие другие. Большинство жителей деревни Тепеницы умерли от голода. Весной 1942 года смертность в Яндомозере была настолько высокой, что не успевали выкапывать могилы. В деревне Усть-Яндома несколько умерших долгое время лежали непогребенными. 50-летнего колхозника Макара Пименова финские звери превратили в шута. Как только голодный старик появлялся возле комендатуры, его заставляли плясать, маршировать. Обессиливший старик маршировал, а они хохотали. Как собаке, они выбрасывали старику кусок хлеба».

После публикации материалов членов комиссии в главной газете СССР «Правда» 18 августа 1944 появилась передовая статья «К ответу финских извергов!». В ней говорилось: «Эти злодеяния разоблачают отвратительное лицемерие финских политиканов, пытавшихся уверить простодушных людей в том, что Финляндия будто бы ведет какую-то «особую» от гитлеровской Германии войну, что Финляндия будто бы преследует только задаче обороны, что Финляндия будто бы страна не фашистская, а демократическая. Как гитлеровские разбойники, финны-захватчики решили истребить поголовно все советское, в особенности все русское население Восточной Карелии. Об этом говорит умерщвление детей. Ныне перед лицом неопровержимых фактов финны изобличены в том, что в зверствах своих они ничем не отличаются от немецко-фашистских извергов».

Однако одно отличие вскоре появилось. Если из немецких палачей кое-кто все-таки понес ответственность, то финнам все сошло с рук. После прекращения военных действий 19 октября 1944 года от имени СССР Андрей Жданов передал Финляндии список с 61 фамилией лиц, которых необходимо привлечь к ответственности за военные преступления. В нем были и коменданты концлагерей, в том числе комендант петрозаводского лагеря № 2 Тимо Соловаара, о котором вспоминали десятки свидетелей. Он любил избивать узников плеткой через пропитанную солью ткань и обожал избивать детей на глазах их матерей. Финские власти за три года смогли задержать только 45 палачей. Суд оправдал 30 из них, один был оштрафован, а 14 получили незначительные сроки и оказались на свободе через несколько месяцев. Так как в отличие от остальных союзников Третьего рейха государственный строй в Финляндии после поражения в войне не поменялся, офицеры-убийцы продолжили службу в армии, затем вышли в отставку и получали пенсию, в том числе и за годы, проведенные в России.

Избежал какой-либо ответственности за военные преступления и маршал Маннергейм. Он оставался на посту президента Финляндии до марта 1946 года, когда сам подал в отставку. Правда, на всякий случай после этого он жил в основном за границей, чаще всего в Швейцарии, где и умер 27 января 1951 года. Сейчас он национальный герой Финляндии. Его именем назван проспект в Хельсинки, ему установлено 6 памятников. Памятную доску тому, кто почти 30 лет боролся против нашей страны, истребляя ее население и пытаясь отнять часть ее территории, попытались установить и в Санкт-Петербурге в июне 2016 года. Однако жители города помнили, кто был соучастником уничтожения голодом их предков во время блокады. За четыре месяца, что она висела, ее трижды обливали краской, рубили топором и даже просверлили две дырки во лбу изображения Маннергейма. Сейчас она хранится в музее, посвященном Первой мировой войне в Царском Селе.

Некоторые либеральные деятели утверждают, что Финляндия сейчас — маленькое миролюбивое государство, которое не воюет уже 75 лет и даже не состоит в НАТО. Вот только в августе 2014 года Финляндия подписала договор с НАТО, по которому этот альянс получил право использовать любую военную инфраструктуру на территории страны, а в случае кризисной ситуации войска НАТО могут расположиться в ней на длительный период. Финские войска постоянно участвуют в учениях НАТО. Также нельзя забывать, что в стране официально действует организация «Карельский Союз», которая продолжает борьбу за присоединение к Финляндии Карелии. Интересно, что у финнов был шанс получить Карелию мирным путем, но ей помешал Никита Хрущев. Он в 1956 году упразднил Карело-Финскую ССР, а на месте союзной республики создал автономную Карельскую АССР в составе РСФСР. Если бы он этого не сделал, то в 1991 году Карелия стала бы независимым государством и очевидно объединилась бы с Финляндией, и тогда для поездки на поезде из Санкт-Петербурга в Мурманск нужно было бы оформлять шенгенскую визу.