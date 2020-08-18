Стас Михайлов отметил день рождения младшей дочери на яхте в Италии

Рим, 18 августа. Известный российский певец Стас Михайлов улетел в Италию, чтобы с размахом отпраздновать день рождения свой дочери Иванки.

Семья артиста собралась на яхте, фото праздника опубликовали супруга Инна и ее дочь от первого брака Ева. Сам артист не афиширует место, где стояло судно.

«Красивая, умная, не по годам мудрая Иванка, с днем рождения тебя, мой ангел», — написала Инна Михайлова.

Она пожелала 11-летней дочери, чтобы ее глаза были наполнены любовью, радостью и счастьем. Инна добавила, что все семья очень любит Иванку.

Звезда шансона женат во второй раз. У него трое дочерей и один сын, у его супруги — дочь и сын от прошлого брака.

Музыкальные критики неоднократно отмечали, что в России шансон очень популярен. Стасу Михайлову удалось «достучаться до женских сердец», он умеет общаться с публикой, считают эксперты.

Ранее журнал Forbes включил Стаса Михайлова в список российских звезд с самым высоким заработком за 2020 год. Любимец женщин уступил лидеру «Ленинграда» Сергею Шнурову, Филиппу Киркорову и еще десятку звезд.