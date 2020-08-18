Поклонники оценили превращение Реввы в «бабушку легкого поведения»

Москва, 18 августа. Шоумен Александр Ревва, известный своими пародиями на бабушек, показал, как с помощью грима постепенно превращается в даму солидного возраста. Процесс перевоплощения он запечатлел на фото, которые выложил в Instagram.

В очередной раз примерить образ пожилой женщины Ревве пришлось из-за съемок в третьей части комедии «Бабушка легкого поведения». Она должна выйти на экраны в начале будущего года.

После выхода двух фильмов исполнитель главной роли все же решил показать поклонникам, как команде специалистов удается сделать из него ту самую бабушку — Александру Павловну Фишман. В серии из восьми снимков можно увидеть, как с помощью грима, парика и одежды Ревва перевоплощается в свою героиню.

«Проснулся, потянулся, гримернулся, улыбнулся… Всем доброго утра!!!» — подписал артист публикацию.

Фолловеры оценили пост. По их мнению, бабушка получилась весьма симпатичной, а на взгляд некоторых даже шикарной. Несколько человек отметили, что Фишман будто молодеет с каждым фильмом. Среди таковых оказался и известный актер Гоша Куценко.

«Бабушка молодеет, по-моему!» — написал в комментариях коллега Реввы. «Какая она красотка, прям молодеет с каждым фильмом», — также указала kristishka2006. «Шикарная женщина получилась», — констатировала lesik__n54. «Бабуля — огонь», — заявил пользователь buba5902. «Бомба!» — решила irinka_kartinka_1983.

Недавно Ревва показал поклонникам танцевальный баттл с Дмитрием Красиловым, который прославился как Пухляш из клипа Little Big. Под песню Rockit Херби Хэнкока звезды сделали несколько волн и сымитировали танец робота.