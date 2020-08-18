Смекалка российских подводников в Арктике привела в восторг американцев

Вашингтон, 18 августа. Журналисты американской версии журнала Forbes были в восторге от смекалки российских подводников в Арктике. Они обратили внимание на созданный Россией новый способ запускать ракеты сквозь толстый арктический ледяной панцирь.

Ранее было известно только о двух способах запускать межконтинентальных баллистических ракет (МБР) по оптимальной траектории. Первый способ предполагал поиск полыньи, но он весьма ненадежный. Дело в том, что найти поблизости отверстие необходимого размера не так просто, да его может и вовсе не быть. К тому же на поиск требуется время, которое строго ограничено в рамках выполнения приказа о пуске, пишет «ПолитРоссия», который перевел статью издания США.

Второй способ — взлом льда корпусом субмарины — также имеет свои недостатки. Например, даже если подлодка спроектирована с учетом возможности пробивать лед определенной толщины, может получить повреждения в ходе выполнения этой задачи. К тому же при всплытии она становится уязвимой для потенциального противника.

Российские подводники придумали передовой способ для запуска ракеты. Он заключается в том, что перед запуском МБР нужно пустить боеприпас поменьше, с осколочно-фугасной боеголовкой. Он проделывает во льду отверстие нужного размера, и баллистическая ракета может быть запущена. При этом подлодка не всплывает.