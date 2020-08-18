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Разведенная Муцениеце показала поклонникам пышную грудь

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Разведенная Муцениеце показала поклонникам пышную грудь

Москва, 18 августа. Звезда сериала «Квест» актриса Агата Муцениеце порадовала поклонников новой фотографией. Она надела корсет, который подчеркнул ее пышную грудь.

После развода с актером Павлом Прилучным Агата старается не сдаваться. Она часто появляется на публике в красивых нарядах. Свободное время артистка проводит с детьми или с подругами. Муцениеце считает, что не стоит заводить роман, чтобы насолить бывшему мужу.

Разведенная Муцениеце показала поклонникам пышную грудь

При этом Агата не стесняется показывать Прилучному, кого он потерял. На днях актриса появилась в Stories в «сногсшибательном» корсете. Поклонники одарили ее комплиментами.

«Какая красивая! Агата, вы просто невероятная. Обожаю вас, самая лучшая», — написала поклонница.

«Появится мужчина, который будет дорожить тобой», — заверила фанатка.

«Как вам идет романтичный стиль», — восхитилась другая поклонница.

СМИ пишут, что после расставания с Муцениеце Прилучный живет с актрисой Мирославой Карпович. Звезды не подтверждают эту информацию.

Но поклонники Агаты часто пишут под постами Карпович в соцсетях неприятные комментарии, упрекая за то, что она увела Прилучного из семьи.

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