Разведенная Муцениеце показала поклонникам пышную грудь

Москва, 18 августа. Звезда сериала «Квест» актриса Агата Муцениеце порадовала поклонников новой фотографией. Она надела корсет, который подчеркнул ее пышную грудь.

После развода с актером Павлом Прилучным Агата старается не сдаваться. Она часто появляется на публике в красивых нарядах. Свободное время артистка проводит с детьми или с подругами. Муцениеце считает, что не стоит заводить роман, чтобы насолить бывшему мужу.

При этом Агата не стесняется показывать Прилучному, кого он потерял. На днях актриса появилась в Stories в «сногсшибательном» корсете. Поклонники одарили ее комплиментами.

«Какая красивая! Агата, вы просто невероятная. Обожаю вас, самая лучшая», — написала поклонница. «Появится мужчина, который будет дорожить тобой», — заверила фанатка. «Как вам идет романтичный стиль», — восхитилась другая поклонница.

СМИ пишут, что после расставания с Муцениеце Прилучный живет с актрисой Мирославой Карпович. Звезды не подтверждают эту информацию.

Но поклонники Агаты часто пишут под постами Карпович в соцсетях неприятные комментарии, упрекая за то, что она увела Прилучного из семьи.