Донбасс сегодня: солдат ВСУ вербуют для отправки в Белоруссию, в ЛНР опровергли фейк Киева

Донбасс, 18 августа. Украинские войска размещают гаубицы и боевые машины в городах. Националисты вербуют участников боевых действий со знанием белорусского языка. В Луганске прокомментировали информацию о переходе защитника ЛНР на сторону противника. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Обстрелов в минувшие сутки в Донбассе не было. Тем не менее отсутствие огневой активности украинские войска компенсируют другими мероприятиями. Как сообщают в управлении Народной милиции ДНР, противник продолжает нарушать перемирие путем размещения в населенных пунктах вооружений и техники. К примеру, в районе Константиновки появились две 122-мм гаубицы «Гвоздика». В районе сел Пески и Нетайлово к северу северо-западу от Донецка украинские военные разместили боевые бронированные машины. Информация подтверждается отчетами ОБСЕ.

Националисты вербуют военнослужащих ВСУ

Представители националистической организации «Национальный корпус» (запрещена в РФ) развернули в рядах украинской армии целую рекрутинговую кампанию. Они вербуют мужчин в возрасте от 25 до 35 лет, обязательно имеющих боевой опыт в Донбассе. Среди специальных требований, уточняют в Народной милиции ДНР, место рождения или длительного проживания — северные регионы Украины, граничащие с Белоруссией, а также свободное владение белорусским языком.

Рекрутам обещается довольно внушительная для Украины заработная плата — до 80 тысяч гривен (порядка 200 тысяч рублей). Задачи, которые будут выполнять наемники, не раскрываются, но вербовщики уточняют, что эта работа может быть связана с риском для жизни. Рекруты будут находиться за пределами Украины. Принимают как действующих военнослужащих, так и в отставке. В случае, если «соискатель» проходит контрактную службу в ВСУ или Национальной гвардии, вербовщики берутся быстро уладить вопрос со скорейшим увольнением.

Аналогичная ситуация происходит и по линии Генерального штаба украинских вооруженных сил. В передовые части разосланы указания о формировании списков военнослужащих, подходящих под описанные выше требования. В Донецке не исключают, что мероприятия «Нацкорпуса» и кадрового главка украинского Генштаба носят согласованный характер и направлены на формирование вооруженных подразделений частных военных кампаний для возможной отправки на территорию Белоруссии.

В ЛНР опровергли информацию о переходе на сторону ВСУ защитника республики

В управлении Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН прокомментировали информацию, распространяемую в украинском сегменте социальных сетей о якобы дезертирстве защитника республики и переходе его на сторону ВСУ. В оборонном ведомстве сообщили, что так украинская сторона пытается снизить резонанс от убийства снайпером ВСУ луганского военнослужащего. Трагедия произошла 15 августа.

Сама информация о переходе военнослужащего НМ ЛНР не соответствует действительности, заявляют в Луганске. Информационный вброс тиражируют специалисты центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ, а кампания по дискредитации Народной милиции была санкционирована лично командующим Операции объединенных сил Владимиром Кравченко.

В командовании Народной милиции не исключили, что дезинформация, распространенная в социальных сетях, в скором времени выйдет на лентах украинских СМИ.