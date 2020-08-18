Эксперт рассказал, почему США не по зубам российская система ПВО

США будет невероятно сложно бороться с комплексами ПВО России, так как это — целая система эшелонированной обороны, заявил ФАН военный аналитик Алексей Леонков.

Ранее издание The Drive сообщило, что армия США представила план по созданию целого семейства многоцелевых беспилотников воздушного старта, созданных для борьбы с системами противовоздушной обороны вероятного противника. Одним из примеров таких систем приводится российский ЗРПК «Панцирь-С1».

Так, семейство многоцелевых дронов должно будет иметь возможность увязываться в рой с другими беспилотниками или пилотируемыми летательными аппаратами, а также быть способно на полностью автономную работу. В рамках проекта США могут создать беспилотники для радиоэлектронной борьбы, барражирующие боеприпасы, дроны-приманки и ударные БПЛА. Целями данных средств называются также мобильные системы ПВО и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Сами по себе беспилотники должны быть небольшого размера и массы (до 100 кг), а также должны развивать скорость до 130 километров в час с боевой дальностью до 350 километров. Часть дронов должна оснащаться телеметрическими системами и видеокамерами, отслеживающими оперативную обстановку. Управлять такими роями должен будет искусственный интеллект.

«В общем, рой этих беспилотных летательных аппаратов ослепляет и сбивает с толку ПВО противника, нарушает коммуникации и иным образом противодействует обороне врага, отвлекая его внимание», — пишет издание.

По словам российского военного аналитика Алексея Леонкова, американские военные в последнее время зациклились на ЗРПК «Панцирь-С1», но ракетно-пушечный комплекс составляет лишь малую часть общей системы эшелонированной обороны России и «задействуется для охраны позиционных районов объектовых комплексов С-400, которые могут находиться далеко от переднего края».

«На первой линии у нас работает войсковая ПВО, и вот она организует ту самую эшелонированную систему, в которую входят ЗРК дальнего, среднего и ближнего радиуса действия. И, конечно, эта система строится из комплексов РЛС, обеспечивающих дальность видения до 6000 км, комплексов радиотехнической разведки, комплексов радиоэлектронной борьбы и подавления. К тому же нельзя забывать про наши ВКС, и все перечисленное обеспечивает защиту нашего воздушного пространства. Но в США увлечены своими стратегиями преодоления нашей ПВО, на моей памяти они ее (стратегию. — Прим. ФАН) меняли несколько раз. Последняя у них вообще называется «объединенная система преодоления и подавления ПВО противника», в которой должны участвовать части ВВС, сухопутные войска с ОТРК, если все это происходит на морском ТВД, то и военно-морские силы. В общем, они действуют по принципу «ребята всем скопом навалятся и забодают эту систему, поразят ее. Вот какие мы молодцы», — утверждает эксперт.

При этом, кроме беспилотных летательных аппаратов США будут использовать стелс-истребители F-22 и F-35, самолеты тактической и стратегической авиации, в частности бомбардировщики B-52 и B-2. Именно таким образом Пентагон намерен завоевать господство в воздухе и развивать наступление на противника, под которым обычно подразумевается Россия.

«Но когда они рисуют крутую картинку с налетом роя дронов, все отлично получается только в мультиках. В боевых условиях у них эта стратегия ни разу не испытывалась, а другие их успехи в прорыве ПВО противника не блистали отличными результатами. Ту же самую противовоздушную оборону Ирака они взяли только с третьей или даже с четвертой попытки. Ну, как взяли, когда были войны в Персидском заливе, там стояли наши советские комплексы и работали наши специалисты. Все было отлично, но после того, как у нас пошел процесс развала сотрудничества, Ирак, израсходовав определенный боезапас, начал закупать зарубежные комплексы, которые в принципе выполняли свою роль, но у них была одна особенность — их можно было отключить. А ведь тогда американцы тоже использовали беспилотники, самолеты тактической и стратегической авиации, но даже так им не все давалось легко», — напоминает Леонков.

Возвращаясь к современным российским системам, стоит отметить, что даже несмотря на новые технологии и развитие атакующих беспилотников, эшелонированная система ПВО России позволяет различать объекты, представляющие собой как средства воздушного нападения, так и их носители.

«Да, у них есть дроны-приманки, имитирующие полет крылатых ракет, воспроизводящих полет тактической авиации, они говорят, что сначала в ход пойдут дроны, после которых в бой уже будут брошены «настоящие соколы». Мы понимаем, что такое может произойти, поэтому у нас система многоканальная, комплексы ПВО видят до 96 целей, и из всего множества целей такая установка выбирает свои. Дальние комплексы работают по носителям средств воздушного нападения, а комплексы средней и малой дальности отрабатывают по самим средствам воздушного нападения. Конечно, основная нагрузка ложится на многоканальные войсковые системы «Тор-М2», которые мало того, что подвижные, так еще и способны одновременно сбивать 4 цели. Ни одна система так не может. В общем, мы разберемся, где самолёты, а где БПЛА», — утверждает собеседник ФАН.

Нельзя забывать и про саму стратегию массированного нападения со стороны США, которая подразумевает уничтожение систем ПВО, мешающих авиации наносить удары по российским носителям баллистических ракет как мобильного, так и шахтного базирования. Причем атаки могут производиться как с моря, так и с воздуха.

«Да, конечно, у них очень красивая и великолепная концепция преодоления ПВО, они показывают, какие классные у них барражирующие боеприпасы, что они попадали по сирийским комплексам «Панцирь-С1», но оба этих раза комплексы пребывали в разряженном состоянии, то есть они не работали. Турки тоже показывали, что они пожгли «кучу» этих комплексов, но потом выяснилось, что «Панцири» тоже не работали. В общем, комплексы ПВО всегда будут выигрывать в противостоянии с беспилотниками», — заключил эксперт.

Напомним, в августе Breaking Defense сообщало, что снятие международного эмбарго на покупку оружия Ираном может привести к тому, что Тегеран начнет приобретать средства ПВО и истребители у Москвы и Пекина. Издание отмечало, что в 2019 году Иран предпринимал попытки приобрести у России С-400 «Триумф», однако последняя отклонила данное предложение.