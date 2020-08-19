Главный садовод России напомнил дачникам, что надо успеть сделать в августе

Глава общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов посоветовал дачникам точить лопаты в августе, а также успеть до наступления осени сделать много других важных дел.

Известный журналист и телеведущий, которого называют главным садоводом страны, рассказал Федеральному агентству новостей о том, какие дела предстоит сделать дачникам в оставшиеся дни лета.

«Основная работа — это поддержание на даче порядка, — отметил Туманов. — Это сбор сорняков, переработка и вывоз растительных остатков. Не думайте, что это просто! Это еженедельная, может быть, даже ежедневная рутинная работа. Еще, конечно, сбор урожая идет: я вот картошку выкапываю, яблоки уже начал собирать. Еще кабачки и патиссоны».

По словам собеседника ФАН, все, что не съел из летнего урожая, надо раздать друзьям и соседям или заготовить на зиму. Остальное везти домой.

«У меня вот машина — пропахшая дарами лета (смеется) — все время что-то там в ней загружено, — сказал Туманов. — Также готовлюсь к осени, начинаю пересаживать кое-какие кустарники и деревья. В принципе, предстоящий сентябрь — основное время для пересадки деревьев, посадки сада».

Если вдруг кто-то еще не посадил садовые деревья весной, в самое подходящее время года для этого, осень — тоже хороший период, заверил собеседник ФАН.

«Поэтому готовьтесь и к посадке сада, — предложил он. — Ну, еще надо почву обрабатывать, компосты готовить. Плюс внесение органических удобрений, которые идут под перекопку. В общем, точите лопаты! И это я перечислил всего пять процентов — работы на самом деле гораздо больше».

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